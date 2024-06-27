美国公布通胀数据前夕 海指上涨0.35%

美国即将在星期五（6月28日）公布个人消费支出价格（PCE）数据，亚太地区大部分股市星期四（6月27日）在不确定情绪下走弱。唯独新加坡海峡时报指数上涨0.35%或11.65点，闭市报3343.35点。

跌幅最大的是香港股市，下跌2.06%。深圳、上海和东京分别下滑1.67%、0.9%和0.82%。台湾、首尔以及悉尼跌幅较小，分别为0.35%、0.29%以及0.25%。

对于新加坡股市表现，辉立证券理财顾问李学聪接受《联合早报》访问时说，本地股市通常反映前一天美国股市表现。美隔夜七家科技巨头中有六家股价上涨，亚马逊更是创下历史新高，因此海指也随之被拉升。

香港股市方面，FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊认为，由于数据显示中国工业企业利润放缓，人们对中国企业表现担忧，导致香港股市周四大幅下跌。中国5月份工业企业利润仅增长0.7%，低于4月份4%的增幅，导致市场情绪低迷。

至于东京股市，则因日元贬值引发了市场担忧。美元兑日元汇率已突破160水平，日本货币官员对此发出警告。虽然较弱的日元传统上有利于出口商，但近期的急剧下跌可能增加通胀压力，被认为对经济不利。这种担忧情绪可能是东京股市下跌的主要原因。

美国职位空缺数据将影响降息可能性

陈秋伊指出，美国职位空缺数据计划将于7月2日发布。这是衡量就业市场是否降温的重要指标，将影响降息可能性，并影响整个亚太地区股市表现。

本地股市全天交易量15亿股，交易额16亿5000万元。上升股226只，下跌股318只。

海指成份股方面，17只下跌，10只上扬，三只持平。

跌幅最大的是海庭（Seatrium），下挫5.44%至1.39元；怡和控股（JMH）下滑2.29%至35.37美元，泰国酿酒（ThaiBev）滑落2.15%至0.455元。

领涨的成份股包括新科工程（ST Engineering）起3.34%至4.33元，新加坡航空（SIA）走高2.06%至6.95元，新电信（Singtel）上扬1.85%至2.75元。

个股消息方面，新电信和Hitachi Digital宣布一项新合作，将日立人工智能专业知识与新电信Paragon平台相结合。Paragon平台是一个集5G、边缘计算和云计算于一体的编排平台。Hitachi Digital将在日立美洲的圣克拉拉研发实验室部署Paragon，随后在一家美国工厂进行试点，以应对工业4.0的应用场景。

胜科工业（Sembcorp Industries）旗下子公司胜科电力（Sembcorp Power）宣布，已与全球制药公司葛兰素史克（GSK）子公司签署长期购电协议（PPA）。根据协议，胜科电力将向葛兰素史克在新加坡的所有三个全球生产基地，供应高达10兆瓦（MW）的电力。

胜科还将通过太阳能项目，每年向葛兰素史克提供高达8万7600兆瓦时（MWh）的可再生能源证书。购电协议期限最长10年，并将于明年1月1日开始生效。胜科工业星期四闭市跌0.8%报4.97元。

永泰控股（Wing Tai Holdings）宣布，市区重建局已将位于里峇峇利埔（River Valley Green）一幅99年地契的私宅地段颁给全资子公司汇成投资（Winchamp Investment）。地段占地面积约为9293.3平方米，招标价为4亿6399万9999元。永泰控股闭市涨0.72%报1.4元。

本地上市的直播平台17LIVE集团宣布，与台湾创投公司之初加速器（AppWorks）签署谅解备忘录，以加强协同投资。这次合作将利用之初加速器在地区的广泛网络，为17LIVE增长开辟战略途径，特别是在直播娱乐、内容制作、虚拟主播等领域。集团闭市跌2.19%报0.67元。

电子产品分销商新晔启华（Serial Achieva）通过反向收购（RTO），星期四在新交所凯利板上市。公司首日交易闭市涨10%报0.22元。