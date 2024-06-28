花旗环球财富：新加坡股票不便宜 货币政策料持紧

由于新加坡股市上市公司缺少人工智能（AI）概念股，且估值并不便宜，花旗不看好本地股市。

花旗环球财富（Citi Global Wealth）亚太区投资策略主管彭程日前在《2024年年中财富展望》报告记者会上，回答《联合早报》询问时作出以上答复。他说，本地上市公司多从事较传统的行业，能够得益于人工智能概念的股票较少。

彭程预计今年下半年新加坡国内生产总值（GDP）同比增长超过3%，通货膨胀率也高于3%，因此新加坡金融管理局没必要放宽货币政策，甚至可能存在提高政策区间的风险。

亚洲当中，彭程看好中国和日本股市。他认为，中国今年来推出的两大政策为市场带来转折点，即3月宣布的股市改革和5月推出的房地产政策。

彭程指出，在中国股市改革下，监管方通过鼓励股息派发和股票回购，促进投资者回报。

房地产政策方面，虽然此次力度较小，但标志中国房地产市场量化宽松（quantitative easing）的开始，预计会有更多类似政策推出。

虽然如此，中国面对地缘政治紧张局势、人口减少，以及缺乏需求端政策三大结构性问题，导致投资者对中国市场复苏的持续性缺乏信心。然而，彭程依然考虑到当地股市的低估值而看好中国。

“对于其他股市的当前状况，我们不能够做出（像中国股市估值）这样的观察。（投资中国股市的）机会价值非常吸引人。”

展望未来，中国经济出现在近期好转的初步迹象，彭程预计当地低价股票将恢复更正常的估值。

通货再膨胀惠及日本股市

彭程也看好日本股市。他说，日本自去年3月推出股市改革后，得到不少提振。与中国不同的是，日本正在经历通货再膨胀（reflation）。

“当经济出现通货再膨胀时，企业利润率将扩大，这是日本股市的驱动因素。”

此外，日本也受益于资本流动。除了部分国外投资者将投资于中国的资本转移阵地到日本，当地投资者也有大量可投资于股市的储蓄。

花旗也列出七项机会主义投资，分别是半导体设备制造商、医疗科技和生命科学工具公司、国防承包商、西方能源生产商、日元和以日元计价的科技和金融公司、收益率曲线正常化（yield curve normalisation），以及为合格且合适投资者提供的结构信贷。

报告也提出四个“势不可挡”的趋势，包括人工智能推动的数码化、能源转型、医疗保健，以及中美关系两极化。