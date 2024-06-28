ESG投资增长但进展缓慢 企业董事须求新求变

一份调查显示，尽管环境、社会和治理（ESG）基金预计到2025年将增至超过50万亿美元（67万亿新元），但因ESG的局限以及企业更关注自身业绩和发展，使其在可持续发展方面进度缓慢。若要改变这种状况，企业董事须求新求变。

亚洲尽责治理研究院（Stewardship Asia Centre）最新的《董事须作为可持续发展的倡导者》报告中指出，尽管ESG为企业应对环境和社会挑战提供方针和框架，但也有不足之处。

首先，ESG将三个不同概念捆绑在一起，可能使公司更关注对自身业务有利的发展，而回避不利于发展的方面。例如，一家生产环保产品的公司，可能存在劳动者剩余价值不合理的社会问题。

其次，ESG中的“治理”目前主要通过激励、监管、评估、奖惩制度来解决“环境”和“社会”问题。虽然监管和激励措施是必要的，但它们可能不足以推动企业应有的变革，而这些变革才是解决气候和社会不平等问题的关键。许多企业在“治理”时又要计算成本和利润，使他们投入有限。

董事对ESG关注度远低于企业财务管理

调查显示，目前亚太区域董事会每年花在可持续发展工作的时间仅为8%，而花在企业财务上的时间则为30%，反映董事对ESG的关注度远低于企业财务管理。

调查收集了来自包括新加坡、澳大利亚、马来西亚、新西兰和日本等11个国家的637名企业董事看法。51%的受访者所在企业营收低于1亿美元；44%的营收介于1亿美元至100亿美元；另有5%的企业营收超过100亿美元。行业涵盖制造业、能源、农业及交通和房地产等。

报告指出，要实现业绩和可持续发展双丰收，董事会必须有所创新。新的管理方式不能只停留在监管层面和激励驱动。

另一方面，受访者认为，尽管董事会在可持续发展方面面临挑战和阻碍，但亚太区已有越来越多董事认识到可持续发展的重要。

调查显示，区域三分之一的董事将可持续发展视为企业目标的一部分。

另外，风险管理也推动董事注重可持续发展，主动应对可持续风险有利于企业增强韧性和长期战略发展。

许多公司通过“做对的事来发展企业” 获取利润同时解决ESG问题

根据亚洲尽责治理研究院10年来的研究，以及对世界各地数百家企业的观察，发现许多公司通过“做对的事来发展企业”，获取利润同时解决ESG问题。

这些企业的管理层通常有相互依赖和协作、长远眼光、主人翁意识以及创造力四种价值观。

他们不仅视世界为一个相互关联的网络，拒绝零和博弈，还愿意放弃短期收益以获得持久回报，为造福子孙后代而尽其所能地把对环境的危害降到最低。

分别有74%和50%的受访者认为，长远眼光和主人翁意识对于董事会应对复杂经济环境至关重要。前者可确保企业战略与可持续发展目标相一致，后者使承担起企业对社会和环境影响的责任，在董事会推动变革方面发挥核心作用。

另外，49%的受访者选择相互依赖和协作，有利于企业解决周边系统性问题。而46%的强调，不断学习是让董事会跟上新兴趋势和创新所不可或缺的。