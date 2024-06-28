贸易融资资产在2034年 或成全球前三大代币化资产

到2034年，全球整体代币化资产的需求可能达到30.1万亿美元（约41亿新元），而贸易融资资产可能成为全球前三大代币化资产，占总量的16%。

渣打银行和咨询公司星普思（Synpulse）在星期四（6月27日）联合发布的一份贸易融资代币化报告中，作出以上预测。渣打银行在同日的媒体圆桌会上表示，代币化是解决当前全球贸易融资缺口的一个机会。

报告认为，代币化不是昙花一现的趋势，而是投资者偏好的根本转变。2024年，69%的买方公司计划投资代币化资产，而2023年这一比率仅为10%。此外，到2024年，投资者计划将投资组合的6%分配给代币化资产，到2027年，这一比率将升至9%。

然而，代币化资产市场供应仍处于初期阶段。截至2024年初，代币化资产（不包括稳定币）的总价值约为50亿美元，主要包括美国国债和货币市场基金等传统资产。

渣打银行预计，贸易融资将成为发行代币的理想类别。

贸易融资是指银行对贸易买卖双方提供的与贸易结算相关的短期融资或信用便利，使买卖双方即使在现金流不足、付款周期长等情况下，仍然能顺利进行交易。全球贸易到2030年预计将达到32.6万亿美元，贸易融资需求巨大。

关于贸易融资为何适合代币化，星普思亚太数字资产主管斯莫林斯基（Jakub Smolinski）在媒体圆桌会上指出，由于疫情、经济疲软以及更严格的银行政策，贸易融资缺口已经急剧增加，从2020年的1.7万亿美元增长到去年的2.5万亿美元。需求与供应之间的差距，在发展中国家的中小企业中尤为明显。

为投资者提供入市机会 有助填补贸易融资缺口

如果将贸易融资代币化，由银行发起的贸易贷款，不会在它们的资产负债表上，而是以代币的形式分发到二级市场，让每个人都有机会投资并获得收益。

他说：“这为投资者提供了进入市场的机会，有助于填补贸易融资缺口。”

他还表示，在代币化市场，金融机构的角色会变化，主要功能是提供平台、提供信任、了解客户和提供反洗钱服务。

渣打银行贸易融资部数字资产负责人胡斌也在圆桌会上指出，代币化资产市场的全面去中心化是不现实和不可取的，需要有中央管理机构来确保代币资产的真实性和正确使用，确保市场参与者的信心。

渣打银行全球贸易负责人凯费尔（Kai Fehr）认为，未来三年是贸易融资资产代币化的关键时期。“要释放这万亿美元机会，投资者、金融机构、政府和监管机构之间的行业合作至关重要。”

他说，银行要承担起连接传统金融市场与代币化市场基础设施的角色。作为全球前五大贸易融资银行之一，渣打已参与了守护者计划（Project Guardian）和Project Dynamo等项目，推动真实资产代币化，缩小全球贸易融资缺口。