中国酒馆业者海伦司拟在新加坡第二上市

面向年轻人的中国酒馆连锁公司海伦司，拟通过介绍方式在新加坡证券交易所第二上市。

2021年在香港交易所主板挂牌上市的海伦司国际控股有限公司（Helens International Holdings）经营酒馆连锁品牌，主要业务在中国，并拥有自家品牌的酒精饮品，主要瞄准年轻顾客。

海伦司星期四（6月27日）发布于香港交易所网站的公告披露，公司拟在新加坡交易所主板第二上市，已向新交所提呈申请，但仍未收到上市资格通知。

公司也宣布，建议于新加坡第二上市的计划，在同一天获得中国证券监管委员会发出的境外发行上市备案通知书。

由于公司通过介绍方式在新加坡上市，因此不会发行新股，同时保留在港交所的上市地位。

海伦司董事相信，完成第二上市后，将使公司能够进入新加坡证券市场，发展在新加坡的市场地位，并进一步提升公司的全球知名度，助力公司的国际业务拓展。

尽管第二上市不会涉及在新加坡股权筹资，公司相信第二上市将拓宽公司的股东基础及未来的筹资渠道，长远而言有利于推广公司的企业形象及提升其证券的流动性。

公司2023财年转亏为盈

根据公司在港交所披露的财报，公司在截至去年底的2023财年转亏为盈，取得1亿8050万元人民币（约3372万新元）净利，扭转上一个财年亏损1亿6012万元人民币的局面。公司在2023财年共关闭288家酒馆至479家，减少自营门店以求降低成本，转而大力发展合伙人门店网络。

随着公司推展“嗨啤合伙人”计划，公司截至今年3月19日的酒馆门店网络数量增加至503家，位于中国大陆、香港和新加坡。当中直营酒馆236家，特许合作酒馆84家，“嗨啤合伙人”酒馆183家。根据谷歌资料，海伦司在新加坡开了三家酒馆。