新加坡银行5月贷款环比下跌0.95％ 连续第二个月下跌

新加坡银行贷款连续第二个月下跌，企业和消费者在5月份获得的贷款环比下跌0.95％至7967亿元，同比则下跌0.26％。

新加坡金融管理局星期五（6月28日）公布的预估数据显示，商业贷款环比减少1.63％至4838亿元，连续两个月下跌，并且占贷款总额约六成。若与去年同期相比，商业贷款减少1.12％。

占商业贷款最多的建筑与建设业贷款环比增加0.3％至1694亿元；占比第二高的金融与保险业贷款则环比减少4.52％，达1287亿元。

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文接受《联合早报》访问时说，5月的数据显示贷款活动趋于正常化，整体贷款连续第二个月减少，主要受金融与保险业拖累。自今年初以来，金融与保险业表现相当强劲，5月的小幅回落并不意外，因为有迹象表明在疫情后的增长和商业环境，银行贷款活动已正常化。

消费者贷款方面，5月份的贷款总额环比增加0.13％至3129亿元，同比增加1.1％。

其中，占消费者贷款约七成的房屋和过渡贷款环比微升0.04％至2249亿元；信用卡贷款环比增长1.41％，达149亿元。

宋生文指出，在消费者信心强劲的情况下，房屋贷款以外的消费者贷款整体来说，依然坚挺。国人仍愿意出国旅行，表明消费者和家庭信心保持坚挺。此外，强劲的新元，使国人继续使用信用卡消费，这将继续支持消费者贷款。

展望下半年，宋生文认为，各国央行的会议，以及是否会降息等关键事件，都值得关注。全球经济增长仍面临多重风险，银行贷款的展望仍取决于信心。尽管如此，消费者信心坚挺，企业也保持谨慎乐观态度，预计有助支撑下半年的银行贷款。