优质洋房交易活跃 上半年总交易额环比增长8%

新加坡整体有地住宅市场保持稳定，今年上半年的有地住宅总交易额达37亿元，其中的优质洋房交易尤其活跃，总交易额达2亿1900万元，环比增长8%。

房地产经纪公司博纳产业（PropNex）的最新研究报告显示，若以整体有地住宅市场来看，今年上半年有681间全新、转售和楼花转售有地住宅成交，不如去年下半年般活跃。当时有760笔交易，总交易额为40亿元。

优质洋房市场出现复苏迹象，截至6月8日的市区重建局房地产资讯系统（URA Realis）的数据显示，今年来转手的九间优质洋房总交易额达2亿1900万元。去年下半年同样有九笔优质洋房交易，但总交易额较低，达2亿零200万元。

根据买卖禁令数据，在今年上半年成交价最高的优质洋房位于福特道（Ford Avenue），成交价为3950万元，相当于每平方英尺售价2020元。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹说：“优质洋房的实际交易数量很可能更高，因为一些交易未提交买卖禁令。根据媒体报道，这些交易包括位于民东园（Bin Tong Park）一栋以8400万元出售的优质洋房，以及一栋位于格洛路（Gallop Road）以4250万元转手的优质洋房。”

在豪华有地住宅方面，今年1月至6月8日，有58栋这类价值1000万元以上的洋房出售，总交易额为8亿1400万元，环比增长26%。

在这个期间，价格介于1000万元至1500万元的交易占总量的74%，比去年下半年的73%稍高，也远超去年同期的49%。

交易情况良好的原因相信与市场情绪改善有关。有地住宅价格趋缓，买家也在全岛各地购买物超所值的洋房。

具有增值潜力 有地住宅需求料保持良好

报告说，有地住宅的需求预料会保持良好，因为这是具有增值潜力的房地产，能有效对抗通货膨胀。有地住宅的价格上升较慢，而且目前整体房地产市场情绪谨慎，买家可能会寻求低价购买的机会。

ERA产业主要执行长林东荣也有类似看法。他接受《联合早报》访问时说：“有地住宅需求良好，由于供应有限，因此价格有所上升。屋主的持守能力强，不急着卖房，因此不会下调要价。此外，替代房子的价钱升高，导致屋主不太愿意卖掉房子。”

另一方面，距离政府上调外籍买家额外买方印花税至60%已经超过一年，这项条例旨在抑制外籍买家在新加坡炒房的活动，避免房价上升太快。

黄秀莹说，这项条例对非有地私宅的冲击较大，而有地住宅的买家大多是新加坡公民用于居住，因此受到条例的影响不大。

外籍买家购买非有地高档私宅明显减少

根据房地产经纪公司ERA的统计，自从外籍买家额外买方印花税在去年4月上调一倍后，整体非有地私宅尺价从2023年第二季的1991元跌至今年第二季的1851元，跌幅为7%。

交易量从去年5月至今年4月为1万7623个单位，比去年同期少了5.7%。值得注意的是外籍买家购买的单位数量为320个，远低于去年同期的1064个。

价值500万元以上的非有地高档私宅的交易明显减少。额外买方印花税上调前的一年里，有602个这类豪宅售出，其中37%由外籍买家购得，但从去年4月至今年5月，被外籍买家买下的豪宅数量跌至16.6%。