牙买加土耳其积极反洗钱 从国际加强监测名单除名

牙买加和土耳其在解决反洗黑钱及打击恐怖主义融资战略缺陷方面取得重大进步，国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）将这两个国家从加强监测名单中删除。

第六次金融行动特别工作组全体会议星期五（6月28日）在新加坡圆满落幕。来自200多个辖区的FATF全球网络代表和国际组织观察员齐聚我国，参加为期三天的讨论，重点探讨洗钱、恐怖主义融资和扩散融资等关键问题。

FATF星期五在会议过后召开记者会并发文告，公布讨论结果。其中，牙买加和土耳其将不再受FATF加强监控程序的约束，两国将继续与FATF及其所属的相关区域机构合作，进一步加强其反洗钱、打击恐怖融资和中央财政基金制度。

对朝鲜反洗黑钱力度表担忧 不恢复俄罗斯FATF成员资格

文告强调，会议对朝鲜在反洗黑钱及打击恐怖主义融资制度方面存在的重大缺陷未能得到解决，以及朝鲜与大规模杀伤性武器散布及融资有关的非法活动所构成的严重威胁，表示担忧。

此前，FATF指出，俄罗斯在乌克兰的战争违反了该组织促进全球金融体系安全和完整的原则，并违背了FATF对国际合作和相互尊重的承诺。因此，FATF决定暂停俄罗斯的成员资格。在这次全体会议中，FATF依然不予恢复俄罗斯的成员资格。

在本地会议中，FATF汇报了各司法辖区在实施FATF虚拟资产和虚拟资产服务提供商的标准方面所取得的进展。

虚拟资产及相关服务提供商 易受滥用风险影响

符合或基本符合FATF标准的司法辖区数量有所增加，从去年的25个增加到33个。但是，四分之三的司法管辖区在这方面只部分符合或未能达到FATF标准。这表明，虚拟资产服务提供商对FATF标准的执行仍落后于其他金融部门，这使得虚拟资产及相关服务提供商易受到滥用风险的影响。

墨西哥将继我国后 担任FATF轮值主席国

新加坡从2022年至2024年间担任FATF的轮值主席国，接下来交棒给墨西哥。

本次会议批准了墨西哥担任轮值国期间的五项优先事项，包括通过在“相称原则”（Principle of Proportionality）下推动基于风险的标准实施，推进普惠金融；确保新一轮评估的成功启动；通过促进透明度、包容性和统一性，并支持加强FATF与区域性反洗钱组织之间合作的建议，加强全球网络的凝聚力；支持修订后的FATF标准的有效实施，重点关注资产追踪、实益所有权和虚拟资产；继续努力打击恐怖主义和扩散活动的资助。