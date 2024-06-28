亚太股市温和上涨 本地股市小幅回调海指跌0.32%

本地股市在这周连续上涨后小幅回调，新加坡海峡时报指数星期五（6月28日）闭市跌10.55点或0.32%，收报3332.80点。

亚太股市则普遍温和上涨。上海、深圳分别涨0.73%和0.25%，东京涨0.61%，台湾涨0.55%，首尔涨0.49%，悉尼涨0.1%，香港股市持平。

特朗普和拜登星期四（27日）进行的美国总统大选首场辩论成为市场焦点，在这场辩论中，特朗普被认为更胜一筹。

对于大选将如何影响股市，辉立Nova分析师林知霖接受《联合早报》访问时说，特朗普在辩论中表现更好，导致美国国债收益率上升，通常这会对股市构成压力。投资者的主要关切在于，特朗普承诺如果在11月赢得选举，将对所有进口商品征收10%的关税，可能会给通胀施加上行压力，并进一步延迟降息。

市场关注美通胀数据

华侨银行投资策略董事总经理梅农（Vasu Menon）说，市场尚未对这场辩论做出重大反应，因为对决仍处于初步阶段，而且美国政治可能非常不稳定。特朗普最近在纽约被判犯有34项重罪，目前尚不清楚这将如何影响选举。

另外，投资者正等待美国当地时间星期五公布的5月份个人消费支出价格（PCE）数据，这也是美联储最看重的通胀指标。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，市场当前预计美联储将在今年年底前两次降息。

台湾受半导体股推动 迄今已暴涨28.45%

今年上半年，亚洲股市普遍上涨。其中，台湾受半导体股的推动，今年迄今已暴涨28.45%。东京股市也延续去年的涨势，今年上半年涨18.28%。其余市场涨幅温和，首尔涨5.37%，香港涨3.94%，新加坡涨2.86%，悉尼涨2.33%。中国大陆股市则继续疲软，上半年略有下滑。

星期五本地股市全场成交量12亿7000万股，总交易额12亿2000万元。上升股254只，下跌股257只。

海指成份股方面，七只上涨，四只持平，其余19只均下滑。

跌幅最大的海指股是胜科工业（Sembcorp Industries）和怡和合发（Jardine C&C），分别下跌3.22%和1.59%，收报4.81元和26.60元。

涨幅最大的是凯德综合商业信托（CICT）和DFI零售集团，分别上涨1.54%和1.06%，收报1.98元和1.90美元。

个股消息方面，丰益国际（Wilmar International）披露，已通过子公司收购巴基斯坦食用油和饲料加工商Unity Foods Limited（简称UFL）的部分股份。收购完成后，丰益国际通过直接持有和间接持有，在UFL的有效持股数达到5亿零348万股，占UFL已发行和已实缴股本的约42.17%。丰益国际股价星期五跌0.96%，报3.10元。

德蒙特（Del Monte Pacific）发布截至4月底的2024财年第四季和全年业绩显示，集团第四季净亏损7670万美元（约1亿零396万新元），而去年同期净亏损1190万美元，亏损扩大主要是由于美国子公司与库存相关的损耗、产品变动、仓储和配送成本导致总部毛利润下降，以及利息费用增加。集团全年净亏损1亿2700万美元，去年同期则取得净利润1700万美元。公司股价星期五涨3.0%，报0.103元。

辉联集团（Vibrant Group）发布截至4月底的2024财年下半年及全年业绩。集团下半年净利为453万元，去年同期则净亏损356万元；下半年营收为6890万元，同比增长8.0%。集团全年净利同比增加196.0%至172万元，营收同比增加18.4%至1亿3892万元。公司股价星期五闭市报0.066元，无变动。

ISOTeam宣布获得总价值2140万元的多个新合同，包括三个扩建及改建项目、两个住宅楼太阳能光伏系统安装项目、一个涂料油漆项目和一个园林景观项目。这些新合同使到集团当前的订单总额达到1亿8240万元。公司股价星期五闭市报0.063元，无变动。