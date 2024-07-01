中金公司：新加坡投资者对中国兴趣增加

尽管中国经济面临内外部强大逆风，中国头部投资银行中金公司观察到，新加坡专业投资者对投资中国的兴趣仍在增加。

中金财富证券执委会委员、副总裁吴显鏖上星期三（6月26日）在新加坡接受《联合早报》专访时说，自中金财富去年在新加坡开展财富管理业务以来，近半数客户是对投资中国有兴趣的本地客户。

吴显鏖说，这类客户多为新加坡企业家，个人对投资中国感兴趣，产业也需要借助中国的产业链。

中金财富是中金公司的全资子公司，自2008年起在中国大陆开展财富管理业务。在海外，中金公司财富管理业务目前的资产管理规模达1000亿人民币（约186亿新元），主要集中在香港。

在新加坡，中金公司财富管理一部分业务是帮中国企业“走出去”，为中国产业在落地东南亚的过程中提供本地支持；另一部分业务则是“引进去”，为本地客户提供一个能交易中国资产的平台，同时缩小信息不对称，让投资者更了解中国市场。

中金公司今年3月发布的2023年业绩报告显示，它在中国的财富管理业务客户数量达680万，资产管理规模达2万8800亿人民币，产品保有规模达3500亿人民币。

产研方面，吴显鏖透露，中金公司研究部和财富研究团队目前有500名研究员，数量在中国居首。这让中金能够对中国的宏观策略、大趋势和个股变化，进行第一时间的洞察和覆盖。

公司人均年薪缩水近40％ 吴显鏖：调整属正常管理

去年以来，中国金融业掀起降薪潮。有中国媒体报道，中金公司人均年薪从2021年的116万元降至2023年的70万元，两年缩水近40％。

对此，吴显鏖说，这是公司根据各个业务增长状况进行调整的正常管理过程，对于一些明显增长预期比较好的业务，公司仍会增加更多资源投入。

他说，中金在新加坡的业务就属于增长非常快的，尤其是财富管理业务。“虽然现在整体大环境充满挑战，但我们还是愿意在新加坡投入更多的资源，来支持未来业务发展的可能性。”