上周未突破关键阻力 海指本周或回调

尽管上周海指多个交易日小幅上扬，但未成功突破关键阻力位。分析师认为，海指主要成份股已处于高位，如果本周公布的经济数据不能支撑指数继续走高，回调或许难免。

新加坡海峡时报指数上星期五（6月28日）闭市跌10.55点或0.32%，收报3332.80点。在前四个交易日上涨的推动下，海指单周涨幅达26.78点或0.81%。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴在接受《联合早报》采访时说，海指上周从3300点的支撑位反弹至3348点的近期高位后又回落。技术面看，指数6月出现“双顶”的看跌形态。两次试图突破关键阻力位，均未成功。

张爵兴认为，海指权重股大多处于高位，上升动力不足。其中，星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）的股价一直围绕多年的高点盘整，但没有突破。大华银行（UOB）虽仍处于上升趋势，但已接近52周高点。新电信（Singtel）自4月以来，已长期上涨，继续攀升可能会遇到阻力。此外，新科工程（ST Engineering）、新航（SIA）和扬子江船业（YZJ Shipbuilding）也都处于高位。

Moomoo新加坡首席投资策略师林子平指出，海指刚进入7月时，市场可能会略有下滑。

他说：“本周新加坡将有采购经理指数（PMI）和零售销售数据等多个重要经济数据公布。如果这些数据不及预期，会让市场感到不安。相反，如果数据好于预期，指数则有望突破3400点的关键阻力位。”

至于外部影响，林子平说，虽然美国最新公布的个人消费支出价格（PCE）数据与市场预期一致会利好股市，但月底的投资组合再平衡和“橱窗粉饰”（window dressing）效应，让PCE数据很快被消化。如果本周的非农就业数据也显示疲软迹象，将增加美联储9月降息的可能。

鲍威尔讲话若与PCE数据一致 或增加市场降息预期

张爵兴说，本周美联储主席鲍威尔的讲话若能与PCE的数据一致，很可能会增加市场的降息预期。此外，投资者也可从即将公布的联邦市场公开委员会（FOMC）会议纪中揣测美联储降息打算。

他还提醒说，美国独立日（7月4日）当天交易时间会缩短。同时，7月3日美股也将休市。

个股消息方面，吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）上星期五发布文告透露，信托取得5000万元多币种循环信贷额度。根据贷款协议，在特定情况下，信托必须立即偿还所有未偿还贷款。文告指出，截至6月28日，信托尚未发生强制提前还款事件。信托上星期五闭市上升1.08%，报0.47元。

银湖寰宇（Silverlake Axis）上星期五闭市后宣布，集团创办人女儿吴晓灵7月接替陈德伟出任集团首席执行官。陈德伟卸任后将继续为集团提供发展战略指导，直到今年底。银湖寰宇上星期五闭市股价维持在0.28元。

针对新交所对公司刚任命独立董事辞职的原因，铭泰国际（Metech International）回复说，是因为这名独董最近开始担任律师事务所顾问，导致工作量增加，所以不寻求连任。值得注意的是，公司在过去八个月，已有七名董事和高层离职，其中三人是在6月离职。公司上星期五闭市上扬5%，报4.2分。

凯利板上市的亚太策略投资（Asia-Pacific Strategic Investments）宣布，IFH Technology将以每股0.2分收购公司的约31亿新股，收购资金达630万元。认购价格较协议签署前最后一个交易日（6月25日）的成交量加权平均价格溢价100%。公司股票将于星期一（7月1日）恢复交易。股价上星期三（6月26日）闭市维持在0.1分。