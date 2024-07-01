主权财富基金可持续表现改善 淡马锡并列全球第一

全球主权财富基金在治理、可持续发展及展现韧力等方面的表现有所进步，我国淡马锡控股（Temasek ）在这几个方面的整体表现优越，并列全球第一。

根据全球主权财富基金数据平台（Global SWF）星期一（7月1日）发表的报告，除了新加坡的淡马锡，加拿大的魁北克储蓄投资集团（CDPQ）和哥伦比亚投资管理公司（BCI）、爱尔兰战略投资基金（ISIF）以及新西兰超级年金（NZ Super），也一齐并列这项评估的第一等级。

这项自2020年推出的评估，从问责制和透明度、影响力和负责任投资、维持正当性和长期生存等方面，衡量全球主权财富基金的表现。

今年的评估加入一些新的可持续发展元素，包括对净零排放目标的承诺、是否遵循气候相关财务披露工作组的框架，以及社区互动策略等。被纳入这项评估的全球主权财富基金共200个。

整体而言，主权基金在上述方面的表现有所进步，评分从一年前的60%改善至61%。

大洋洲的平均分数最高 亚洲表现较逊色

如果以区域来看，大洋洲（Oceania）的平均分数最高，为80%。这个区域的16个主权基金的披露表现优越，全部都有披露年度财务、投资和回报等信息。其中，新西兰超级年金取得100%满分。

亚洲的表现较逊色，43个主权基金的平均分数为52%，但比去年的51%稍有改善。全球第二大主权财富基金中国投资公司在负责任投资，以及展现韧性方面取得进步，分数加了四个百分点至80%。淡马锡则取得100%满分。

这份报告也分析了主权基金在2014财年至2023财年的年化回报率。淡马锡在这段期间的年化回报率为5.7%，相同于全球主权基金年化回报率的平均水平，但低于市场的6.4%中位数。

在这期间，瑞典主权财富基金AP7的年化回报率最高，为13.3%。表现第二佳的是新西兰超级年金，这期间年化回报率为10.8%。

今年上半年共有27项大宗投资或脱售交易

报告观察到，今年上半年，多个全球主权基金积极投资或脱售资产，共有27项超过10亿美元的大宗交易，而最大的两个脱售交易都有新加坡公司参与。

其中，新加坡政府投资公司（GIC）、魁北克储蓄投资集团，以及加拿大公共部门养老金投资委员会，以47亿美元把布达佩斯机场的全部股权，转售给Vinci SA公司，这是今年上半年的最大宗脱售交易。

上半年第二大脱售交易，则是淡马锡以36亿美元脱售兰亭能源公司（Pavilion Energy）给能源巨头蚬壳（Shell）。

GIC和淡马锡其他脱售交易还有：前者以8亿美元把IRB Infra信托的24%股权脱售给Cintra公司；后者以5亿美元脱售Manipal医院的8%股权给穆巴达拉（Mubadala）和美国加州公务员退休基金（CalPERS）。