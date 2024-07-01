6月亚细安制造业PMI保持在51.7 就业恢复增长

由于新订单增长导致产能压力持续，亚细安企业三个月来首次略微增加了员工人数。

根据标普全球（S&P Global）星期一（7月1日）发布的最新报告，亚细安制造业6月采购经理指数（PMI）与5月持平，维持在51.7。这是区域商业状况连续六个月的温和改善。

采购经理指数若高于50，意味着制造业处于扩张状态，低于50则反映该领域陷入萎缩。

报告根据每月向亚细安各国制造业采购经理小组发送的问卷调查结果编制。他们来自印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南，共有约2100家制造商参与调查。

投入成本自2月以来增长最快

根据报告，亚细安制造商连续第四个月取得新订单增长。数据显示，总体增长是由国内需求驱动，而出口则延续自2022年6月开始的收缩趋势。在5月调查后，收缩速度加快，达到19个月来的最快速度。

制造业产出在6月继续自2021年10月开始的扩张步伐。尽管增长稳健，但还是较5月的13个月高点有所减弱。

采购活动方面，区域制造业连续第八个月扩张，在6月实现适度增长。生产前的库存有所增加，不过累积速度较上一次调查期有所放缓。与5月情况一致，供应商交货时间有所延长。

另外，成本负担出现自今年2月调查期以来的最快增长速度，销售价格通胀率也连续第三个月加快。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）经济师贝卢兹（Maryam Baluch）说，6月成本负担和产出费用以更快的速度上升，通胀速度接近各自的长期平均水平。由于通胀压力上升可能意味着央行政策利率将更长时间维持在高位，因此需要密切关注下半年采购经理指数走势。

在成品库存方面，6月成品库存减少，而且减速是2021年6月以来最快。这是因为一些商品制造商选择使用库存来满足订单需求。

贝卢兹表示，接近年中，亚细安制造业显示出经营条件持续改善。需求状况进一步加强，从而支持了制造业产量和采购活动的稳健增长。

展望未来，报告说，亚细安制造商保持乐观态度，商业信心大致与5月一致。