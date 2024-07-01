增速放缓 第二季私宅价格指数环比涨1.1%

利率居高不下，经济前景不明朗，以及房地产市场降温措施等因素，致使买家在购买房地产时更趋谨慎，新加坡整体私宅价格指数虽然继续攀升，但上升速度有所放缓。

分析师普遍认为，除了经济前景和利率考量以外，今年上半年较少新项目推出也是影响私宅价格涨势的因素之一。预计未来几个月会有新项目开卖，楼市交易活动变得更活跃，全年增长可达4%。

市区重建局星期一（7月1日）发布我国今年第二季私宅价格预估数据显示，整体私宅价格环比涨幅从第一季的1.4%趋缓至1.1%。

就半年来看，今年上半年私宅价格涨幅达2.5%，低于去年的3.1%。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚说，买家热度自去年开始便减退，以致去年的新私宅销售写下15年低位，这股情绪延续至今年上半年，致使只有1843个单位卖出，预料它将写下新私宅销售的最低纪录。

宋明蔚说：“这个销量甚至比2008年下半年，全球金融危机爆发时的1977个单位还低。”

高纬环球（Cushman & Wakefield）新加坡及东南亚研究部主管黄显洋说，今年首五个月，100个单位以上的新项目，六个之中只有一个（17%）在开盘首月售出超过一半的单位数量。与去年同期相比，七个开售的新项目中就有四个（57%），销售情况相去甚远。

但在新私宅价格走软之际，转售私宅表现相对强劲。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣说，由于开卖的新项目有限，买家转向转售市场，进而推高转售私宅的交易量和价格。

他进一步指出，今年第二季，本地非有地新私宅的中位数成交尺价环比下降1.5%至2238元，转售私宅的中位数尺价却上扬2.1%至1709元。交易量方面，新私宅销量环比跌41.4%，但转售私宅成交量上扬5.8%。

分析师：ABSD仍有效制止热钱突然流入

市建局数据显示，有地住宅价格第二季环比上扬1.8%，非有地私宅起0.9%。在细分市场方面，代表中档私宅的其他中央区（RCR），第二季价格增长2.2%，环比增幅最大。反观代表高档私宅的核心中央区（CCR），价格从第一季的上扬3.4%，在第二季由升转跌，下跌了0.2%。至于代表大众化私宅的中央区以外（OCR），价格相较平稳，从第一季的上扬0.2%，在第二季起0.3%。

合登亚洲（Huttons Asia）高级数据分析总监李思德指出，外国人买家第二季购房量增加63.6%，约有72个。或许是地缘政治紧张加剧，促使更多外国人在本地买房，不过，60%的额外买方印花税（ABSD）仍有效制止热钱突然流入市场。

他说：“今年下半年或有16个新项目，共7571个单位推出。发展商预计能卖出6500个新单位，今年私宅的价格预期保持平稳，全年增长可达4%。”

宋明蔚说，由于新项目选择多，买家日益抗拒高价位，买房更有选择性，因此新项目销售情况将会缓慢。她预计全年私宅价格升幅介于3%至4%。