新航总裁年薪增两成至810万元 新电信总裁年薪减近3％

在集团净利表现不一的背景下，新加坡航空公司（SIA）和新电信（Singtel）总裁年薪一升一降。

新航星期一（7月1日）发布2023／24财年年报显示，集团总裁吴俊鹏在该财年的总薪酬达约810万元，较之前一个财年的673万元，增加了20.6％或约140万元。

新电信同天发布的2024财年年报则指出，集团总裁袁坤满该财年的总薪酬达330万元，较上财年的340万元，减少2.9%。

新航今年5月公布了全年业绩，集团全年净利增24%至26亿7500万元，创下历史新高。反观新电信，它因澳大利亚子公司澳都斯（Optus）固定网络和商誉减值的额外损失，在截至今年3月底的2024财年净利下降64%，只达7亿9500万元。

新航营收连续两年创新高

根据新航年报，吴俊鹏的总薪酬包括基本薪资、花红、股票和其他福利。其中，基本薪资和花红分别约为144万元和220万元，股票及其他福利各约为434万元和15万元。

相比之下，吴俊鹏上一财年673万元的总薪酬中，包括110万元的基本薪资、300万元的花红、250万元的股票，以及15万元的其他福利。

值得注意的是，吴俊鹏虽也是集团董事会的执行及非独立董事，但他没有领任何董事费。

新航集团主席佘林发在年报致股东的献词中说，得益于航空旅行需求强劲，以及疫情影响的减弱和北亚主要市场的全面重新开放，新航连续第二年在营收、营业盈利、净利润和客座率方面创新高。

集团2023／24财年营收增加7％至190亿1300万元，营业盈利增加1.3％至27亿2800万元，客座率增加1.3个百分点至87.1%。

展望未来，佘林发指出，虽然航空业仍面临全球经济不确定、供应链中断、高油价和地缘政治紧张局势等诸多挑战，但集团的人才和长期战略计划有能力应对并抓住市场的新增长机会。

新电信净利虽跌 基本净利却增10%

另一方面，新电信年报说，袁坤满的总薪酬包括基本薪资、可变动花红和其他福利。其中，基本薪资约为134万元，可变动花红和其他福利分别约为187万元和8万元。

相比上一年，袁坤满340万元的总薪酬中，包括约130万元的基本薪资、200万元的可变动花红，以及8万元的其他福利。

年报指出，在袁坤满的领导下，集团加强了业务重点并大幅改善了运营。同时，集团通过资本回收计划为未来业务增长奠定了坚实基础。

它也指出，集团2024财年的全年净利虽下跌，它的基本净利（underlying net profit）却增加10%至22亿6000万元。

星期一闭市时，新航股价跌0.29%，报6.88元；新电信则上扬0.36%，报2.76元。