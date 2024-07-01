中美最新经济数据 助力海指微涨0.17%

中美最新经济数据良好，提振新加坡和区域市场。新加坡海峡时报指数星期一（7月1日）微涨5.77点或0.17%，闭市报3338.57点。

亚太其他主要股市普涨。上海和深圳分别上涨0.92%和0.77%，涨幅居前；吉隆坡、台湾、东京和首尔也均上扬，涨幅介于0.11%至0.51%；悉尼则下滑0.22%。

辉立证券首席股票经纪李光圣在接受《联合早报》访问时说，财新中国制造业采购经理人指数（PMI）超预期，带动区域股市上扬。此外，美指期货星期一全线上涨，也有助于提振新加坡投资者的情绪。

6月财新中国制造业PMI为51.8，微升0.1，为2021年6月以来最高，高于市场的中值预测51.5。

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁说，美国上星期五（6月28日）公布的个人消费支出价格（PCE）数据显示通胀进一步下滑，让市场情绪乐观。海指中银行股维持在高点震荡，加上部分房地产投资信托所有回弹，助力新加坡股市小幅上扬。不过，鉴于目前仍处于高利率，预计房地产投资信托的涨势较难维持。

新加坡股市全场成交量9亿4057万股，总成交额9亿5199万元。上升股184只，下跌股206只。

成份股方面，15只上涨，14只下跌，一只持平。

海庭和城市发展涨幅最大

涨幅最大的是海庭（Seatrium）和城市发展（CDL），前者起4.35％，收报1.44元；后者起1.74％，收报5.25元。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别滑落2.44％和2.31%，收报2.4元和0.845元。

个股消息方面，吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）委任许保华为新一届独立董事以及环境、社会和治理（ESG）委员会成员。信托闭市报0.465元，跌1.06%。

吉宝有限公司（Keppel Ltd）将升级裕廊岛第二台吉宝万里旺热电厂（Keppel Merlimau Cogen）的燃气轮机机组，进一步提高热电厂的运营效率和可靠性以及延长维护间隔。此外，升级将使热电厂大幅减少碳排放量。公司闭市报6.44元，跌0.46%。

天然煤矿集团（Geo Energy）宣布，集团旗下全资子公司Geo Ventures Global Pte Ltd和Geo Coal International以1800万美元（约2440万新元），成功出售其PT Titan Infra Energy、PT Jaya Utama Indonesia和Victor Budi Tanuadji的股权给OCP Asia管理下的基金。集团股价闭市维持在0.29元。

Civmec公司获得多项合同，总价值达1亿7400万澳元（约1亿5700万新元）。其中包括为澳大利亚昆士兰州Dalrymple Bay码头提供、制造和组装装船机。公司股价闭市报0.83元，涨1.22%。

传慎控股（Tuan Sing Holdings）发布文告宣布，集团的的间接全资子公司HR Operations Pty于7月1日终止了对柏斯凯悦酒店（Hyatt Regency Perth）的酒店管理。终止酒店管理协议而产生的费用估计为200万元，这将使集团每股盈利从0.39分降至0.23分。传慎控股闭市跌4.35%至0.22元。

高峰控股（Alpina Holdings）宣布，集团今年首六个月获得11份新合同，总金额约为1620万元。其中，大多数新合同是公共部门项目，完成日期从2024年4月到2030年3月不等。集团闭市股价维持在0.15元。