新马泰菲及印度 两年后落实单一连接即时跨境支付

两年后，本地居民可以使用PayNow，向亚洲其他四个国家进行即时且收费更低的跨境汇款。

新加坡、马来西亚、菲律宾和泰国的中央银行联合国际清算银行（BIS）宣布，已完成Project Nexus第三阶段的综合蓝图，准备迈入下一段，实现各国即时支付系统的无缝连接。

此外，印度央行也将加入项目的第四阶段。印度的统一支付接口（Unified Payments Interface，简称UPI），是全球最大的即时支付系统。

以观察者身份参与项目第三阶段的印度尼西亚央行，将以同样身份参与第四阶段。

新加坡金融管理局、马来西亚、菲律宾和泰国央行，以及国际清算银行星期一（7月1日）发联合文告指出，Nexus旨在为各国的即时支付系统，建立统一的连接方式。运营商只须与Nexus建立一个连接，便能连接到所有伙伴国。

这项计划有望在2026年落实。国际清算银行创新中心的一份报告指出，Nexus的目标是在60秒或更短时间内，将款项汇到目的地。

金管局局长谢啇真认为，Nexus可以重塑跨境支付。“方便、安全和便捷的跨境即时支付将促进普惠金融，和国家间的经济一体化。”

可连接全球17亿人市场

国际清算银行总经理卡斯滕斯（Agustín Carstens）说：“即使只有第一批国家，Nexus也有可能将全球17亿人的市场连接起来，人们能够方便和便宜地进行即时支付。”

我国的PayNow系统目前已经与泰国的PromptPay、印度的UPI，以及马来西亚的DuitNow连接，但它们是独立系统，并由不同机构运营。PayNow和PromptPay于2021年连接时，是全球首例，参与的银行客户只需要收款人的手机号码，就可在两国之间汇款。

Nexus于2022年由国际清算银行创新中心启动，并在过去一年与伙伴国合作，不断改善项目的治理和技术。

国际清算银行创新中心全球主管史锦丽（Cecilia Skingsley）说，Nexus可以推广到更多国家，实现更快、更便宜、更安全的跨境支付。

大多数人和商家使用银行或线上银行服务向国外汇款。在海外就业的人，主要通过汇款商汇款给家人，家长则向国外就读的子女汇学费和生活费。

由于银行必须符合各种监管要求，包括反洗钱和打击恐怖主义融资，一般的汇款程序繁琐，费用昂贵。这因而使得无缝隙、便宜的跨境支付服务迅速获得人们的青睐，但这些服务在全球支付市场只占了一小部分。

国际管理咨询公司麦肯锡的数据显示，在2022年通过传统银行完成的跨境支付总额达到150万亿美元（约203万亿新元），而全球实时小额支付交易约为1950亿美元。

为促进项目的落实，合作的央行和即时支付系统运营商已同意建立一个新的实体——Nexus计划组织（Nexus Scheme Organisation，简称NSO），负责管理这个项目，并继续履行大规模实现即时跨境支付的使命。

NSO将由参与国的央行或即时支付系统运营商全资拥有，国际清算银行继续担任技术顾问。