新加坡制造业6月份维持扩张 但增速放缓

新加坡整体制造业连续10个月扩张，但增速放缓；电子业扩张速度却稍微加快，且连续八个月处于扩张状态。值得注意的是，船只绕道远离红海造成的港口拥堵，已造成电子业供应商交货连续第二个月加速萎缩。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期二（7月2日）发布的最新数据显示，我国6月份制造业采购经理指数（PMI）从5月的50.6，微跌至50.4。

电子业的表现则进一步改善，指数环比上升0.1至51.2，是连续第八个月高于50。

PMI在50以上意味领域处于扩张状态，50以下则反映萎缩。

星展银行经济师蔡汉廷说，制造业和电子业PMI持续扩张是令人鼓舞的迹象，反映今年工厂的持续复苏。新加坡电子业占整体制造业生产的近一半，因此电子业的表现是制造业今年复苏的关键。

蔡汉廷认为，6月电子业PMI连续四个月加速至51.2，也是自2021年9月以来最高水平，预计可消除对6月制造业PMI小幅回落至50.4的担忧。

制造业的表现比5月逊色，主要是因为新订单、新出口和工厂产出增速放缓，以及就业指数陷入萎缩。完成品、供应商交货量、积压订单和未来业务也放慢增长。不过，投入品采购和进口扩张加速，投入品价格指数也恢复扩张。

电子业方面，大华银行副经济师许俊杰说，新订单、新出口和工厂产出持续改善，反映电子和半导体领域的终端需求基本面保持强劲。最新的5月电子业产值数据也体现更强劲的复苏迹象，增长势头似乎加快。电子业产值今年以来的复苏充满挑战，或许是因为暂时的库存消化，而电子业完成品指数回落也证实了这一点。

船只航行时间更长导致交货时间延长

数据显示，电子业的供应商交货量指数连续第二个月加速萎缩。许俊杰指出，为避开持续不断的冲突，船只绕过好望角（Cape of Good Hope）远离红海，导致航行时间更长，以致供应商交货时间延长。

SIPMM执行董事傅豪中在报告中说，制造业在今年上半年持续扩张，最新数据也显示电子业表现强劲。然而，非统计证据表明，船只为避开冲突而绕道，以及港口拥堵，延缓供应商交货，并且使供应链成本升高。

展望未来，许俊杰对电子和半导体领域的复苏前景保持乐观，主要因为今年第二季和第三季的基数效应起到支撑作用，以及潜在终端需求基本面保持良好。另一方面，随着主要发达经济体的央行开始降息，随之而来的金融条件放宽，将支持下半年的全球投资和消费活动。

不过，蔡汉廷提醒：“我们要继续关注持续存在的不确定因素，这可能使新加坡制造业的复苏变得脆弱。值得注意的是，船只绕道远离红海造成的港口拥堵，这也是电子业供应商交货量连续第二个月加速萎缩的原因。另一个不确定因素是经济政策，特别是美国预计下半年降息的时间和幅度。”