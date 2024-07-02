制造业付款情况恶化 逆转此前延迟付款连续两季跌势

新加坡制造业第二季付款情况恶化，延迟付款比率环比增加0.08个百分点至39.08%。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）星期二（7月2日）发布的数据显示，今年第二季制造业在所有行业中，付款情况恶化最严重。其中，普通制造商的延迟付款增幅最大，环比上升2.5个百分点至44.85%。

其次是电子产品制造商，延迟付款环比上升0.93个百分点至46.08%。化学品制造商延迟付款增加0.2个百分点至46.1%。

同比来看，制造业延迟付款从去年第二季的38.98%，上升0.1个百分点至今年第二季的39.08%。

建筑业延迟付款环比涨0.04个百分点 逆转连续三季跌势

另一方面，建筑业付款恶化情况次于制造业，延迟付款比率在前三个季度连续下跌后，在今年第二季环比上升0.04个百分点。

当中，重型建筑业延迟付款增幅最大，上升0.07个百分点至54.72%。建筑施工业延迟付款上升0.03个百分点至55.75%。特殊贸易承包商延迟付款上涨0.03个百分点至55.25%。

同比来看，建筑业延迟付款从去年第二季的55.7%，下降0.46个百分点至今年第二季的55.24%。

整体付款情况连续四个季度改善

整体而言，新加坡企业今年第二季付款情况连续四个季度获得改善，按时付款比率环比和同比分别增加0.04个百分点和0.19个百分点，至41.11%。

延迟付款比率则环比和同比分别减少0.05个百分点和0.25个百分点，至今年第二季的44.07%。

与此同时，部分付款比率环比小幅上升0.01个百分点，从首季的14.81%上升至第二季的14.82%。这类付款的同比比率在第二季攀升0.06个百分点。

服务业付款情况改善最明显

各行业中，改善最为明显的是服务业，延迟付款环比减少0.17个百分点至42.58%。

服务业当中，消费者服务延迟付款降幅最大，下降2.09个百分点至43.38%。其次是健康服务，下降1.82个百分点至32.10%。

新加坡商务信贷资料中心总裁谢慧卿说，今年第二季企业整体付款表现持续上升。零售、服务和批发贸易业的改善超过了建筑业和制造业的轻微下降。过去六季度，部分付款也呈上升趋势。这表明企业近几个月对信用管理更谨慎。