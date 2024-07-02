美国反弹提振市场情绪 海指涨0.88%

隔夜美国反弹提振投资者情绪，推动新加坡银行股齐涨。新加坡海峡时报指数星期二（7月2日）上涨29.33点或0.88%，闭市报3367.90点。

亚太其他主要股市涨少跌多。东京领涨1.24%；香港和上海分别上涨0.21%和0.08%；台湾、深圳、悉尼和首尔则全部下滑，跌幅介于0.42%至0.83%。

泰源技术分析培训主管王彬妮在接受《联合早报》访问时说，虽然美股最近出现套利，但隔夜科技股回弹又重新点燃了市场的热情。此外，那些预计美国联邦储备局会提早降息而流入债券的资金，近期因降息推迟也逐步回流股市，推动本地银行股继续攀升。从银行股在星期二的交易量看来，短期内应会保持强势。

资深股票经纪冯施钧则认为，尽管隔夜美股收盘小幅上涨，但因股指期货走低，使亚太地区多个市场仍处于盘整状态。在美联储主席星期二发表讲话前，市场情绪似乎还不稳定。本周投资者还值得关注的事件中，包括美联储议息会议和非农就业数据，以及企业上半年和第二季的盈利预期。

新加坡股市全场成交量11亿1000万股，总成交额13亿2000万元。上升股268只，下跌股302只。

成份股方面，10只上涨，19只下跌，一只持平。

涨幅最大的是星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC），前者起2.71％，收报37.1元；后者起2.07％，收报14.8元。

跌幅最大的是胜科工业（Sembcorp Industries）及怡和控股（Jardine Matheson），分别滑落4.32％和3.25%，收报4.65元和34.29美元。

个股消息方面，吉宝有限公司（Keppel Ltd）宣布，公司于6月28日起合并两家间接全资子公司Keppel Fund Management和Keppel Capital Alternative Asset，以精简公司组织结构。预计这不会对公司本财年每股有形资产净额和每股收益产生任何重大影响。公司星期二闭市报6.36元，跌1.24%。

ISOTeam宣布成立子公司ISOTeam BuildTech，以推动人工智能在公司建筑和房地产维修方面的使用。公司将通过利用人工智能和机器人技术，为建筑环境提供设计和自主解决方案。公司股价闭市维持在6.1分。

在凯利板挂牌的房地产公司都汇置地（Capital World）宣布，子公司Capital City Property Sdn Bhd（简称，CCPSB）已于6月5日收到MK Mustafa支付的500万令吉（约142万新元），剩余的2500万令吉将在8月16日前支付。迄今为止，CCPSB收到的总订金达8500万令吉，占购买价格的23%。都汇置地股价闭市维持在0.3分。

被列入观察名单的SMI Vantage闭市后宣布，它的全资附属公司SMI CS在砂拉越签署了一份新租赁协议，将开辟加密货币挖矿的第二个地点，将产量提高50%。挖矿所用电力主要通过水力发电。公司闭市股价跌4.35%，报2.2分。

被列入观察名单的复兴联合（Renaissance United）发布的2024财年业绩报告显示，受公司在中国天然气分销业务相关的无形资产减值影响，集团税前亏损达866万元。不过，集团子公司ESA Electronics和中国天然气销售的营收增长，以及在美国出售土地的收入，使公司截至4月底的营收同比增长26%至9345万元。公司股价维持在0.1分。