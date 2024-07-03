近八成新加坡受访消费者担心 本地银行防诈骗措施不足

一项调查显示，近八成（78%）新加坡消费者担心，银行是否采取足够措施，保护客户免受深度伪装欺诈，这一比率超过了67%的全球平均水平。

美国身份识别公司Jumio日前发布2024年网上身份消费者调查，显示这个结果。这项调查收集了英国、美国、新加坡，以及墨西哥四个市场8000多名成人消费者的看法。

新加坡消费者认为 防诈骗范措施不到位会转换银行

78%的新加坡消费者认为，如果银行的诈骗防范措施不到位，他们会转换银行，这也高于全球平均水平的75%。

新加坡消费者对加强网络安全措施的总体要求也明显较高，74%认为要加强，全球平均水平是69%。

报告指出，骗子使用的科技越来越复杂，预防和检测欺诈的工具也必须随之发展。深度伪造（deepfake）视频用来引诱消费者点击，把流量引向恶意网站，从而获取消费者的银行卡付款信息。

Jumio首席市场营销官康弗里（Anna Convery）说，网络犯罪分子的手段越来越高明，必须以人工智能对抗人工智能。

88%的新加坡消费者常担心被深伪所骗，希望政府能加大监管人工智能的力度，全球水平是72%。

近七成本地受访者认为 政府AI法规不足

67%的本地消费者认为，政府针对人工智能的法规不足，也是所有市场中最高；不过他们对政府监管人工智能的能力有信心（69%），远高于其他市场，英国只有26%的消费者对政府有信心，美国为31%。

整体上，只有15%的消费者表示从未遇到过深伪，60%的在过去一年遇到过。

近八成本地受访者认为有能力识别深伪 四市场中最高

报告说，尽管消费者对深伪表示担忧，但他们仍高估了自己识别深伪的能力。77%的新加坡消费者认为，自己有能力识别，比前一年高出24个百分点，是四个市场中最高。

这份调查显示，整体75%的受访者认为，银行业服务供应商应担负最终责任，保护他们免受网络犯罪和欺诈。四分之三希望，万一他们成为网络犯罪受害者，银行会全额退款。

去年10月，新加坡金融管理局和新加坡资讯通信媒体发展局发布共同责任框架（Shared Responsibility Framework，简称SRF）的公众咨询文件，针对发生钓鱼（phishing）诈骗案时，该如何划分责任和作出赔偿征询公众意见。

框架阐明金融机构和电信公司在降低消费者陷入钓鱼欺骗案的风险时应履行的责任，若发现哪一方有失责，须对受害者作出赔偿。必须注意的是，这个框架并不涵盖所有欺骗案，例如投资或爱情欺骗案，因为受害者是有意识地汇款给骗子。

Jumio总部位于美国加州，曾获脸书联合创办人萨维林（Eduardo Saverin）投资。它的投资者包括Centana Growth Partners、Great Hill Partners等投资公司。