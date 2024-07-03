加强个资保护 ACRA未来仅公开企业联系地址

企业登记注册须同时提供个人住址和联系地址。如果无法按联系地址联系上个人，当局有权依法公开住址。

企业接下来向会计与企业管制局（ACRA）登记注册，除了须提供相关人员的个人住家地址，也要提供一个联系地址。为了提高资料保护，当局将只公开联系地址。但若无法按联系地址联系上个人，当局有权依法公开住址。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期二（7月2日）在国会提呈会计与企业管制局（加强登记和监管）法案二读。

该法案寻求修订八项法令，包括2004年会计师法、2004年会计与企业管制局法、2014年商业名称注册法、以及1967年公司法等。有关修订已在国会三读通过。

加强对个人住址保护 提供联系地址无须付费

第一项修订是加强对个人住址的保护。英兰妮说，会计与企业管制局维护并公开商业实体及相关个人的信息，包括他们的住址，以方便监管和执法行动。然而，个人住址可能被不良份子利用，进行骚扰、与色情有关或高利贷活动。

为了更好地保护个人住址，接下来企业注册时，须填写住址和联系地址。联系地址必须可以通过邮寄方式联系，例如办公室。

会计与企业管制局将只公开联系地址，而非个人住址。个人可选择填写个人住址为联系地址。万一联系不上，当局有权依法公开个人住址。

根据现行制度，若不愿公开住址，企业可提供其他的地址，但这么做须付费。在新制度下，企业必须提供联系地址，但无须付费。现行制度将在法令修订生效后，自动转换为新制度。

第二项修订重点是促进政府与企业之间的数码沟通。法案将授权会计与企业管制局收集更多信息，如电邮地址和手机号码。当局将可通过电邮通知收件人，到Bizfile数码邮箱收取文件。

至于与法律诉讼有关的法庭文件，英兰妮说，仍将寄送纸本。

当局可从电力和电信公司获得信息核实资料

修订侧重的第三个面向是加强会计与企业管制局的监管与监督，并简化流程。例如，当局可以从规定实体，如电力和电信公司获得信息，以核实当局掌握的资料是否正确。

英兰妮说：“这将有助于会计与企业管制局履行它的监管与执法职能，例如，揭发为从事非法活动而设立的企业。”

义顺集选区议员黄国光、工人党盛港集选区议员林志蔚、蔡厝港集选区议员黄文鸿和杨厝港区议员叶汉荣，都针对法案提问。黄国光询问，一旦住址被公开，会计与企业管制局不允许个人在三年内提供其他联系地址的原因。

英兰妮回应说：“三年期限是为了防止个人提供虚假或不可靠的联系地址。我们不希望有人故意提供不准确的联系地址，以逃避联系。 ”