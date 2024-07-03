无论服务海内外客户 企业服务供应商均须向ACRA登记注册

为了加强我国反洗钱的力度，所有在新加坡提供企业服务的公司，即使只服务海外客户，都必须向会计与企业管制局（ACRA）登记注册为企业服务供应商。

公司和有限责任合伙人（Limited Liability Partnerships）持有的登记册，如果没有更新或信息不正确，可能面对2万5000元最高罚款。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期二（7月2日）在国会提呈企业服务供应商法案，以及公司与有限责任合伙人（杂项修订）法案二读。两项法案都已经三读通过。

英兰妮说：“去年我国查获了30亿元的洗钱案，使得洗钱问题成为近期公众高度关注的话题。在事件中洞悉的细节，已被纳入法案，但我想强调的是，早在洗钱案被揭露之前，财政部和会计与企业管制局就已在不断努力加强打击洗钱。”

根据企业服务供应商法案，所有在新加坡从事企业服务的公司，都必须向会计与企业管制局注册为企业服务供应商，包括那些只服务海外客户的公司。

目前，本地有将近3000家企业服务供应商受会计与企业管制局监管，它们占当局所有登记注册活动的70％。

法案同时扩大登记义务，在国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）定义下，提供特定会计服务的也包括在内。

法案另外针对不合规的供应商和公司高级管理层处以罚款。 自2021年至今年6月，会计与企业管制局制裁了41家企业服务供应商和注册合格人员（registered qualified individuals）。在其中31起案件中，供应商或个人的注册被取消或暂停。

罚款将从2万5000元提高到10万元

不履行侦查和防止洗钱义务的供应商所面对的罚款，将从2万5000元提高到10万元。公司高级管理层，例如首席执行官，一旦被定罪，也有可能面对最高10万元罚款。

法案同时试图解决滥用代理董事的安排。 英兰妮说，企业服务供应商协助安排代理董事是合法的。“然而，这样的安排容易被误用，如果代理董事不履行受托责任，就可能导致非法活动发生。”

接下来，只有企业服务供应商安排的人，可以担任代理董事，违反规定者将被处以最高1万元罚款。企业服务供应商也须确保它们安排的代理董事是适合人选，否则可能面对最高10万元罚款。

公司与有限责任合伙人法案 寻求两方面修订提高透明度

为了补强企业服务供应商法案，公司与有限责任合伙人（杂项修订）法案寻求两方面修订，以提高公司和有限责任合伙公司的透明度。

其一，提高公司登记册的信息准确度。未维护登记册、没有更新或未更正错误信息者，面对的最高罚款将从5000元，提高到2万5000元。

向会计与企业管制局提供有关登记册的信息，如果是虚假或具误导性，将被定罪，最高可处以2万5000元罚款。法案也要求公司和有限责任合伙人，每年核实并更新公司控制人的信息。

其二，为了提高透明度，公司得向会计与企业管制局提供代理人员的全部信息，例如代理董事和股东的详细资料，以及提名人的身份。当局将公开代理董事和代理股东的身份，但不会披露提名人身份。

英兰妮说，这两项法案旨在加强我国的立法和监管框架，防止有心人士滥用公司和法人身份进行洗钱活动。“这个问题不能仅靠个别利益相关者单独来解决，包括公司和企业服务供应商的所有人，都必须在打击金融犯罪方面各尽其职，保持高度透明，并履行反洗钱的责任。”