标普：我国6月份PMI升至55.2 私企领域连续16个月扩张

新加坡私人领域产品新销量提升促使新业务扩张再度加快，带动采购、就业水平和商业情绪进一步提升，但供给紧张也加重了投入成本通胀。投入成本迅速上升，或增加企业在未来几个月内抬高售价的压力。

根据标普全球（S&P Global）星期三（7月3日）发布的最新调查报告，经季节性调整后的新加坡采购经理指数（PMI），从5月份的54.2持续上升至6月份的55.2，这显示新加坡私人领域连续16个月扩张，且增长速度为今年3月以来最快。

标普全球新加坡采购经理指数的问卷调查对象是来自制造业、建筑业、批发、零售，以及服务业五大领域的约400家私人公司的采购经理。采购经理指数若高于50，意味经济活动处于扩张状态，低于50则萎缩。

我国私人领域扩充人手速度 达三个月来最高

报告指出，新加坡私人领域的产出、新订单、就业和供应商交货时间均有增长或改善。

新业务增长引领商业活动以20个月内最快的速度扩增，其中房地产和商业服务产业表现最佳。受访者认为新销量的增长源于更强劲的基础需求，以及本地企业在开发业务上的努力。

积压工作量持续囤积，达到了超过三年半的累积工作时间，但因劳动力增加，囤积速度环比减缓。企业扩充人手的速度，也达到了三个月以来的最高。

随着新订单增加，企业对生产材料的需求加大，使采购水平连续五个月上升。然而由于劳动力和运输方面的挑战，供货延迟恶化，企业开始使用现有库存支撑业务，导致采购的库存水平自1月以来再次下降。

采购价格和工薪水平提高，导致平均投入价格继续升高，受访者指出，这其中包括了更高的投入材料、交通和融资成本。尽管企业提高产品售价的速度环比较慢，但投入成本和输出价格通胀的速度依然显著，且高于历史平均水平。

本地私人领域的情绪高涨，对下半年销售量、市场环境和促销力度的前景看好，信心水平更达八个月内最高。

展望未来，标普全球市场财智的经济指标副总监潘婧怡认为，新加坡私人领域在第二季全季的强劲表现势头会持续进下半年，但紧张的供给得注意，因为投入成本的迅速上升，可能增加企业在未来几个月内抬高售价的压力。