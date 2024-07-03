涉30亿洗钱案六家族办公室 曾获税务津贴当局决定不追回

新加坡六个与30亿元洗钱案有关的单一家族办公室曾获得政府税务津贴，但在有关起诉或定罪前给予的税务津贴将不会追回。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二（7月2日）通过书面回复国会议员询问时透露以上信息。

他指出，被告人或其配偶从被起诉或定罪的财政年度起，税收优惠已被取消。不过，此前给予的税务津贴将不会追回，除非当时受惠人有违反税收奖励计划的行为。

此外，作为本案执法行动的一部分，当局已充公被定罪人士的资产。颜金勇说，和获得税务津贴的单一家办有关联的被定罪人士，他们被没收的资产总价值远超过给予的税务津贴。

官委议员乌莎拉妮（Usha Chandradas）是在国会口头询问，最近的30亿元洗钱案中，有多少与其相关的家办获得新加坡金融管理局的税收优惠，以及政府是否打算收回此前给予他们的津贴。

日前，30亿元洗钱案的10名被告在落网一年内被治罪，法院先后充公约9亿4400万元的资产，占了他们被缴获10亿资产的逾九成。整个洗钱案冻结或扣押的30亿元资产，不仅来自这10名被告，还属于另外被调查的17人。

洗钱案爆出后，当局对家办的审查过程更加严格，申请时间也更久。《联合早报》此前报道，家办审批时间从之前的不到六个月，延至长达18个月，当局已修改设立新家办的程序，以缩短审批时间。

对于申请税务津贴的单一家办，一般需要九至12个月来处理，时间长短可能取决于个案申请的复杂程度和情况。同时，所有申请人须证明已在新加坡的金融机构开设了户头。金管局在发放津贴前，也会参照洗钱、金融恐怖主义数据库和负面新闻来核查与这些家办相关的人员和机构。