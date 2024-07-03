海外资金流入推高本地股市买气 海指涨1.41%

今年上半年，新加坡海峡时报指数上升了2.9%，总回报率达5.7%。进入下半年的首周，新加坡股市连涨三日， 星期三（7月3日）尾盘上涨1.41%或47.61点，闭市报3415.51点。

其他亚太股市，上海和深圳股市分别下跌0.49%和0.78%。台湾股市则以上涨1.28%领涨，日本与香港分别走高1.26%和1.18%，韩国和澳大利亚的涨幅为0.47%和0.33%。

分析：欧美政权有变数 基金经理转投亚洲市场

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时指出，进入下半年，基金经理重新部署投资组合，加上欧美政权有变数，以致一些基金经理将资金转投亚洲市场。

她说：“法国和英国出乎预料地宣布大选，加上美国总统拜登在首场选举辩论中的表现令人失望，导致这三个国家的执政党都处于弱势地位。这使得厌恶不确定性的基金经理离场，转而寻找亚洲被低估的市场。因此，本地蓝筹股吸引了大量资金流入。”

谭莹莹认为，如果本地股市的涨势只靠三只重量银行股支撑是过度集中风险，所幸星期三的股市涨势是广泛性的，说明本地股市具有买气。

在前一个交易日顶着海指上升的银行股，星期三继续发力，星展集团闭市上扬2.32%至37.96点，大华银行起1.96%至32.27元，华侨银行上升1.22%至14.98元。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员胡悠受访时说，由于我国经济具韧性，加上大量外资流入到财富管理服务，她预料银行会继续取得良好收益，进而促进海指上涨。

此外，胡悠也指出，对航运服务的需求激增，为航运公司带来大量订单和更高的运输费，也推高公司的收益，对股市有正面作用。

谭莹莹对即将在月底陆续公布业绩的上市公司有信心，因此看好海指的涨势可以维持到8月，并在3400点以上找寻新的支持点。

海指全天交易量15亿9000万股，交易额14亿8000万元。上升股353只，下跌股232只。

成份股有20只股价上涨，六只下跌，四只持平。

成份股的上涨幅度介于0.31%至3.89%，新翔集团（SATS）涨幅最大，香港置地（Hongkong Land）涨幅最小。

至于下跌股，跌幅介于0.14%至2.29%，丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）跌幅最大，创业公司（Venture）跌幅最小。

个股消息方面，宝德新加坡（Boustead Singapore）闭市后宣布，旗下房地产业务与Evotion Labs签署谅解备忘录，共同在旗下房地产中部署电动电单车电池充电和交换站。公司股价闭市维持在1.03元。

伟盛（GS Holdings）星期三回应新加坡交易所的询问时说，公司不清楚有任何此前未公布的信息可解释当日异常的交易活动。除了6月18日宣布的可转换贷款协议的修订、拟议发行的可放弃非包销附加股，以及7月1日《海峡时报》刊登的文章之外，公司对导致不寻常交易的因素并不知情。公司股价闭市暴涨209.52%至0.065元。

协成工程（Hiap Seng Engineering）和顺联控股（Soon Lian Holdings）披露，近期遭遇到勒索软件事件攻击。两家公司都在发现后第一时间采取遏制步骤，事件也没有对公司的业务造成重大影响。协成工程股价闭市上扬20%至0.006元，顺联控股的股价维持在0.19元。

Samurai 2K Aerosol说，集团的业务运作因5月底发生的火灾受到影响，但部分营运已在6月恢复。包括向客户交付货物，利用现有运转良好的机器生产。目前将专注于重建库存量。公司股价闭市维持在0.085元。

亚联盛控股（Accrelist）拟以150万元人民币（约28万新元），收购娅美（南京）健康管理的60％股权。收购资金来自集团持有95％股权的娅美联晟医美管理（海南）的内部资源，包括从集团获得的贷款。公司股价起17.95%至0.046元。

克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）开市前说，今年上半年，旗下投资组合的107个房地产总估值为22亿欧元（约33亿新元）。与截至去年12月底的估值相比增加0.6％，反映欧洲情况稳定，获得较低无风险利率、一些资产类别融资条件改善，以及已完成的发展项目所支撑。信托股价闭市下跌0.72%至1.38欧元。