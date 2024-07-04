工作压力增 新加坡员工拥抱生成式人工智能

普华永道（PwC）的一项调查表明，在面临不确定性加剧、工作量增加和持续的财务压力挑战下，新加坡职场人士优先考虑技能增长，并拥抱生成式人工智能（Gen AI）以加速职业发展。

普华永道在对全球50个国家的5万多名职场人士调查后，近日发布了“2024年全球劳动力希望与恐惧调查”。其中，新加坡有1000名受访者参与调查。

调查表明，近一半（47%）的新加坡员工在过去一年中的工作量显著增加，同时大约三分之二（68%）的员工说工作节奏加快，均略高于全球平均水平。

随着工作压力增加，新加坡员工转向生成式AI等新兴技术作为辅助。在每天使用生成式AI的新加坡员工中，65%的受访者预计，这将使他们的工作更加高效。

此外，新加坡员工对生成式AI给他们带来的机会也持乐观态度。接近六成的新加坡受访者预计，它将为自己带来更高的薪水。同时，超过八成的受访者认为，生成式AI工具能使他们在工作中更多发挥创造力，并提升工作质量。

三分之一（34%）的新加坡员工说，他们在未来12个月内有可能换工作，这一比例远高于2022年。

考虑换工作的新加坡受访者中，72%的人说，技能是决定是否换工作的一个重要因素；55%的人认为，他们工作所需的技能将在未来五年内发生变化。

新加坡员工普遍认为，AI将对职业技能的发展产生影响。84%的人预计，AI将为他们创造学习新技能的机会。

雇主须在新兴技术培训和使用上进行投资

不过，调查显示，雇主需要在新兴技术培训和使用上进行大量投资。在过去12个月里没有在工作中使用生成式AI的新加坡员工中，28%的人认为他们的工作领域没有机会使用这项技术，34%的人没有权限在工作中使用这些工具，24%的人不知道如何使用这些工具。

普华永道东南亚咨询劳动力转型主管斯豪滕（Martijn Schouten）说：“员工处在一个技术不断变革的环境中，高度重视技能增长。雇主必须确保在员工和技术平台上进行投资，以缓解员工压力并保留最优秀的人才。”

另外，大约六成（63%）的新加坡受访员工说，在一定程度上对工作感到满意。同时，34%的人表示他们在某种程度上仍感受到财务压力，不过这一比率远低于全球的52%。