冬海集团今年股价大涨86% Grab增长潜力受看好

美国上市的两大本地科技股中，冬海集团（Sea Limited）今年来股价大涨86%，远远好于Grab。不过星展集团研究更看好Grab的增长潜力。

根据星展集团研究（DBS Research）日前发布的报告，因TikTok Shop与GoTo旗下的电商平台Tokopedia合并，以及Lazada在电商领域失去市场份额，平台竞争恢复理性，使冬海集团电子商务调整后息税折摊前盈利（EBITDA）在今年首季改善。加上集团第一季游戏业务增长超预期，带动集团整体EBITDA同比大幅上涨，从而推动集团今年股价上涨86%。

东南亚电商市场料放缓

不过，由于网购成本和促销活动减少，东南亚电子商务市场的增长可能放缓。同时，Tokopedia近期推出了送货促销活动，TikTok Shop因直播电商业务增长缓慢而可能加大主流电商投资，这让市场竞争变得激烈。东南亚消费者对价格很在意，任何价格上涨都可能使他们转向别处购物。

因此，报告预计，冬海集团电子商务的商品交易总额（GMV）在2024财年和2025财年的增长将从此前的27%和16%，收窄至15%和10%。另外，冬海集团将优先考虑盈利能力而不是市场份额。

与之相比，虽然另一家科技公司Grab的股价今年来仅上涨7.3%，但2024财年的EBITDA有更多上行空间。

报告显示，Grab在按需服务领域显示良好的增长潜力。与沙特阿拉伯、韩国和中国30%至40%的快递渗透率相比，东南亚仅为15%至20%。在东南亚，除了拥有70%的出行服务市场份额外，Grab在快递市场份额达55%。

Grab发展重点在一线城市

目前，Grab的发展重点是一线城市，公司致力于留住已有客户并重新吸引回此前的用户，Grab认为一线城市业务还有很大的增长空间。

报告指出，Grab第一季EBITDA好于预期，并将2024财年全年EBITDA的预测从此前的1亿8000万元至2亿元，上修至2亿5000万元至2亿7000万元。

Grab在2月发布的第四季财报中，宣布了高达5亿美元的股票回购计划。截至第一季，Grab已回购约9700万美元（约1亿3170万新元）。剩余回购金额并未设定收购股票数量。公司截至第一季净流动现金为50亿美元，去年底是52亿美元。

不过，报告也指出，同行GoTo的几项举措可能会提高市场竞争，使Grab有所顾虑。在拆分Tokopedia的业务后，GoTo不仅通过烧钱来大力发展金融科技业务，还有选择地提高了快递领域的竞争能力。

截至7月3日，冬海集团报71.49美元，涨1.63%；Grab攀高1.14%，报3.54美元。