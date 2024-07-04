气候变化可影响我国外汇储备 金管局纳入投资框架加以管控

新加坡金融管理局正在把气候变化风险和机会考量，纳入它的投资框架里，以保护新加坡的官方外汇储备免受气候变化影响。这些措施有助当局达到在2030年前将投资组合中股票投资的碳强度降低50%的目标。

担任金管局主席的副总理兼贸工部长颜金勇在新加坡金融管理局星期四（7月4日）发布的2023／24年可持续发展报告中指出，随着世界正逐步减少对化石燃料的依赖，金管局已采取措施，通过管理资产组合对有高转型风险的公司的曝险，来保护官方外汇储备的资产组合。

金管局通过与外部基金经理的投资，发挥正面的影响，并通过气候有关转型机会和低碳方案，创造良好的长期投资回报。

在投资组合的气候韧性方面，金管局已完成第三轮的气候情景分析，年内将有最终结果。金管局定制的气候股票指数方法，也在进行微调。

颜金勇说：“金管局相信有效实施这些措施，连同世界在全球经济脱碳方面取得实际进展，将使得资产组合中股票投资的平均碳密度，到2030年时比2018财年下降50％。”

他指出，气候变化对经济有着深刻的影响。金融业的借贷、保险和投资活动，面对这些曝险。金融机构需要减少这些来自气候变化的实质风险和转型风险。

虽然如此，对于在新加坡的金融机构来说，市场也存在可观的机会，供它们支持亚洲真正和顺利地过渡至净零排放。这可能是通过把资本投入于绿色和转型科技，以及促进创新的融资方案，以打造一个可持续的未来。

因此，金管局自2019年以来便逐步把环境方面的考虑因素，包括气候变化，结合于金管局工作的各方面。

除了外汇储备之外，金管局作为中央银行和金融管制者，也与金融机构合作，以加强新加坡金融业对环境风险的韧性。它针对银行、保险和资产管理业者发布了拟议的转型规划指导，也在与主要银行和保险公司进行针对实质风险的气候场景分析。

支持亚洲低碳转型

颜金勇说，在提倡新加坡作为一个国际金融中心方面，金管局与金融机构合作，以发展具有活力的绿色及可持续发展的融资生态系统，支持亚洲转型至低碳的未来。

另外，金管局本身在减排并取得进展，以支持新加坡的气候承诺。除了降低实际运作的碳排放，金管局也装置节能照明、太阳能光板、电动车充电点，以及升级改造了一个老旧的制冷机房。

金管局在2023／24年可持续发展报告中指出，金管局在实现2022年制定的2030年减排目标方面，继续取得如期进展。它的目标是把范围一、二和三的排放减少30％，包括商务航空旅行，以及把外包货币业务的排放减少20％。

范围一排放是指企业直接产生的排放；范围二指企业运营过程中购买的能源（如电力）所产生的排放；范围三是指企业供应链和价值链中的其他间接排放。