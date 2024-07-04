亚马逊和英伟达创始人 趁科技股涨势脱售自家股

市场对人工智能（AI）领域的投资热潮，推动美国科技巨头股屡创新高。一些创始人趁着这个涨势，脱售自家股。

亚马逊创始人兼执行主席贝佐斯（Jeff Bezos）拟脱售2500万股，总值近50亿美元（约67亿6000万新元）。

根据彭博社报道，亚马逊在星期二（7月2日）闭市后提交的通知中披露这个信息。亚马逊股价在星期二的交易中攀至200.43美元的新高，今年以来已攀升超过30％。亚马逊股价已在去年大涨80％。

脱售完成后，贝佐斯将持有约9亿1200万股，占亚马逊已发行股票的8.8％。亚马逊发言人拒绝对最新脱售信息置评。

今年2月，贝佐斯在九天交易日里脱售约85亿美元的股票。根据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），最新的脱售将使贝佐斯今年的脱售总额达约135亿美元。

另一方面，在晶片巨头英伟达（Nvidia）市值首次突破3万亿美元之际，首席执行官黄仁勋于6月份脱售130万股，总值近1亿6900万美元（约2亿2900万新元）。

彭博社报道，这是黄仁勋单月脱售最多股票的月份。自2020年以来，黄仁勋已脱售近11亿美元股票，这包括他在今年6月的脱售。所提交的通知还显示，黄仁勋计划在7月继续脱售股票。英伟达拒绝对最新脱售信息置评。

英伟达股价今年以来已攀升超过150％，使黄仁勋的身家在过去六个月增加超过一倍，相当于637亿美元。

除了黄仁勋，英伟达高管和董事今年上半年已脱售超过7亿美元的股票。

黄仁勋的个人基金会Jen-Hsun & Lori Huang Foundation也从英伟达股价大涨中获益，根据基金会于2022年底持有的6900万股计算，基金会持有的资金超过了80亿美元。