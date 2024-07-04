乐天集团回购全数股权 全球餐馆数量拟增至300家

新加坡乐天餐饮集团（Paradise Group）已全数回购另类投资经理PAG所持有的集团股权，接下来计划把全球餐馆数量增加一倍至300家。

新加坡乐天餐饮集团星期四（7月4日）发文告宣布，在6月底全面回购PAG亚洲资本持有的集团股权。随着此次成功回购股权，集团创始人蔡智勇和蔡俊勇已持有集团100%的股权。

公司不披露这次回购股权的详情，包括回购金额。

乐天集团创立于2008年，业务最早可追溯到2002年位于德福巷的乐天海鲜馆。如今，集团在全球经营14个品牌，在12个地区共有约150家门店，包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、中国大陆、香港、台湾、菲律宾、缅甸、越南、柬埔寨、泰国和美国。

文告说，集团的营收与门店数量自2017年来已经增长超过一倍，两名创始人将继续与管理团队领导集团取得更大的成就与里程碑，并计划在2028年前，把全球餐馆数量增加一倍至300家。

集团总裁蔡智勇对PAG自2017年开始的合作表示感激。“（这让）我们能扩张业务、开拓新市场和在各个范围取得显著增长。我们非常高兴能够重新全面拥有这家蓬勃发展的公司，它已经准备好迈向下一个成功阶段。”

在PAG之前，乐天集团也曾于2009年获得创投基金Sirius Growth Partners I，以及食品公司吴裕兴（Goh Joo Hin）旗下G8 Investments投资的60万元资金。