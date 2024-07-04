银行股表现继续强劲 海指上扬0.71%至两年多新高

新加坡股市连续四个交易日上扬，海峡时报指数星期四（7月4日）上升24.37点或0.71%，闭市报3439.88点，是两年多来的新高。

香港、东京、首尔和悉尼股市分别上升0.31%、0.82%、1.11%和1.17%；上海和深圳分别滑落0.83%和0.99%。

辉立证券研究投资分析师胡宇轩接受《联合早报》访问时说，海指本周已经上涨3%。银行股的强劲表现推高海指达到自2022年4月以来的新高。

“海指的优异表现主要是受到三只本地银行股的带动，星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）的股价都在本周创下新高。这可能是因为市场预期利率仍会维持在高位，继续推高银行的净利息收益率和净利息收入。”

从技术层面看，海指已经在本周突破3400点阻力点。胡宇轩认为，海指接下来会趁势追击冲到2022年2月的水平，达到3470点。

分析：美国9月份降息概率增加

美国最新的失业救济金申请数据和服务业采购经理指数不如市场预期，显示美国经济增长放缓。IG亚洲市场策略师叶俊荣认为，这意味着美国联邦储备局在9月份降息的概率从63%增加至68%。

他说：“具有限制性的货币政策对经济造成明显影响，这可能促使美联储在接下来把注意力转移到营造推动增长的环境。”

新加坡股市全天全场交易量达14亿4000万股，总交易额达12亿6000万元；上升股360只，下跌股214只。

海指成份股升多跌少，领涨的有泰国酿酒（Thai Beverage）、海庭（Seatrium）和新电信（Singtel），分别上升2.3%、2.13%和1.76%，收报0.445元、1.44元和2.89元。

下跌股有扬子江船业（Yangzijiang）、创业公司（Venture）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别滑落0.41%、0.28%和0.21%，报2.44元、14.20元和4.80元。

在个股消息方面，IREIT全球（IREIT Global）管理公司的总裁艾田多弗（Louis d’Estienne d’Orves）将到IREIT保荐机构Tikehau Capital担任高级职位，因此将卸下IREIT总裁职务，但他会担任信托的非执行董事。

Tikehau Capital旗下的欧洲房地产管理公司Sofidy的基金经理文斯（Peter Viens）将担任IREIT的新总裁。IREIT单位价格在星期四收报0.285元，无变动。

速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）增持子公司 Precast Concrete的股权，以每股1元的收购价买入3210万普通股，注资额从原本的1500万元增至4710万元。公司股价起0.99%至0.102元。

胜捷企业（Centurion Corp）的非直接合资公司Centurion-Lionrock向百康投资（Abercorn Investments）租下在香港新界张知行大厦的50个住宅单位。公司计划将这些单位装修成拥有550张床位的员工宿舍。胜捷持有Centurion-Lionrock的60%股权，其余40%的股权由LionRock Property Limited持有。公司股价收报0.585元，无变动。

伊势丹新加坡（Isetan Singapore）披露，新加坡交易所不反对公司的除牌计划。公司的控股股东——日本三越伊势丹全资子公司较早前提出以每股7.20元现金，通过协议安排来全面收购公司其他股权，并计划将它除牌。 公司股价上升0.14%至7.11元。