本地消费者网购最常用PayNow付款

一项调查显示，本地消费者网购时，最常用的付款方式是跨银行转账服务PayNow，多达72%消费者这么做。

国际咨询公司毕马威（KPMG）的最新市场调查报告显示这个结果。PayNow之后是星展银行（DBS）的转账应用软件PayLah（41%），其他较常受欢迎的付款手机应用包括电子商务平台虾皮（Shopee）的 ShopeePay（40%），以及私召车公司Grab的GrabPay（35%）。

消费者在选择付款方式时以安全性为主要考量，其次是便利性和折扣额。

报告说，东南亚有更多人使用数码电子钱包。不过，借记卡和信用卡在发达经济体如澳大利亚、新西兰、日本、新加坡和韩国等地，较电子钱包更受欢迎。商家应该根据不同市场的付款习惯提供付款选项，才能接触到更多海内外消费者。

14个亚太市场的7000名消费者参加这项调查，其中一半是属于Z世代的18岁至24岁消费者，另外还包括大型零售企业、品牌和电子商务平台的高层人士。共有500名新加坡消费者参加这项调查。

报告发现，亚太消费者在网购时非常注重价格和送货服务素质，商业专家建议零售商考虑在销售关键环节适当使用科技。

38%的亚太消费者在选择购物平台时，优先考虑具竞争力的价格。

他们也希望送货时间能缩短和服务更可靠（28%）以及获得更多优惠折扣（25%）。一些消费者还想在平台上买到更多样化的商品（24%），建议平台提高客户服务素质（21%）。

对环保议题和可持续发展关注提高

报告还显示，63%的Z世代消费者强调社交商务（social commerce）对提升购物体验的重要性；有57%认为现场直播能让网购过程更愉快。

中国、越南、印度尼西亚和菲律宾的年轻消费者尤其注重社交商务。

新加坡消费者喜欢上网购物，也经常到实体店购物。多达45%的受访者选择结合网购和实体店的全渠道方式购物，另外31%的受访者以网购为主，其余24%光顾实体店。

毕马威新加坡咨询部合伙人沙谢（Guillaume Sachet）说：“全渠道这个词曾经只是一个热门词，现已成为完美融合多个平台和服务的全方位销售方式。冠病疫情加快了这项转变，促使零售商大量投资于科技和人工智能解决方案，并简化供应链程序以应付熟悉科技的顾客要求。”

另外，消费者对环保议题和可持续发展的关注提高，65%的受访者愿意为有助于推动可持续发展的商品支付更高价钱。报告指出，这将是电子商务的未来发展趋势。