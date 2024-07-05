水岸华庭热度高 裕廊湖区住宅需求有潜力

裕廊湖区的新私宅项目水岸华庭（SORA）将在星期六（7月6日）开盘，为西部买家带来新选择。水岸华庭预览首个周末吸引了超过3000人参观，显示了裕廊湖区作为未来第二大中央商业区的强劲住房需求。

水岸华庭位于园景路（Yuan Ching Road），是由新海逸（SingHaiyi）和TK 189 Development联合发展的99年地契项目，共有440个单位，预计在2028年竣工。它的户型涵盖一卧房加书房至五卧房，平均尺价为2180元。

裕廊湖区一带组屋密集，但私宅不多。依托裕廊湖区的商业发展前景，毗邻风景宜人的裕廊湖畔花园（Jurong Lake Gardens），是这一区吸引买家的几个特点。

紧邻水岸华庭的是另一个正在建设的新项目嘉湖庭（The LakeGarden Residences）。嘉湖庭由永泰控股（Wing Tai Holdings）独资子公司Winville Investment发展，共306个单位，预计2027年竣工。

根据市区重建局的数据，嘉湖庭目前已售出129个单位，尺价中位数为2122元。

嘉湖庭是由湖畔公寓（Lakeside Apartments）集体出售后重新发展而成，而它旁边另一个较旧的项目Lakeside Towers，在去年两度推出集售均未果。Lakeside Towers于1981年建成，共144个单位。市区重建局的数据显示，该项目近两年都没有单位转售。

这一区另一个未能成功集售的项目是湖景园（Lakepoint Condominium），湖景园位于Lakepoint Drive，于1983年建成，共有304个单位。由于房龄较老，转售不太活跃，2024年仅有一笔转售交易，一个1884平方英尺的单位以160万元售出，尺价为849元。

裕廊湖区将迎来更多住宅单位

在湖景园旁，靠近文礼大道，还聚集了另外三个99年地契私宅项目，分别是翠湖园（Lakeholmz）、水之轩（Caspian）和湖畔雅居（The Lakefront Residences）。比起新开盘的水岸华庭，它们更靠近湖畔地铁站，周围学校有耘青中学、湖畔小学和孺廊小学。

这些项目中，2014年建成的湖畔雅居最新，离地铁站也最近，因此转售最为活跃，尺价也最高。它共有629个单位，房型包括一至五卧房。今年共八笔转售交易，平均尺价约1600元，总价介于83万至173万之间。

隔壁的水之轩在2012年完工，今年以来共有七个单位转售，总价在75万至208万之间，尺价介于1359元至1610元之间。

而建成于2005年的翠湖园尺价相对较低，在1200元左右。今年以来，翠湖园共有两笔转售交易。过去12个月，翠湖园共有八笔转售交易，都是面积超过1200平方英尺的大户型单位，总价在147万至190万之间。

未来几年，裕廊湖区还将迎来更多住宅单位，以支持第二大中央商业区发展带来的住房需求。根据6月13日市区重建局发布对2019年发展总蓝图的拟议修订，20多年前停业的唐城主题公园一块占地4.8公顷的地段，被政府规划为未来发展住宅区，预计可建造逾2000个住宅单位。