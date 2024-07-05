受汽车销售推动 5月零售业销售额同比增长2.2%

受强劲的汽车销售推动，新加坡零售业表现改善，5月的销售额同比增长2.2％，扭转4月份的1.2％跌幅。

新加坡统计局星期五（7月5日）发布的零售业销售指数显示，不包括汽车销售，5月零售业销售额与去年同期持平。

经季节性调整，5月零售业销售额环比增加2.4％；不包括汽车销售，则上扬3.3％。5月份的零售总额约为41亿元，网络销售约占11.5％，略低于4月份的11.6％。

星展银行经济师蔡汉廷说，随着拥车证配额调高，汽车销售连续第二个月为零售业销售提供支撑，这个类别在5月份取得19.5％的双位数同比增长；若不包括汽车销售，5月的零售业表现疲软，销售额与去年同期持平。

食品与酒精饮料，以及手表与珠宝的销售额也在5月增长，同比涨幅分别为11.1％和7.4％。

在14个零售类别中，有一半的销售额在5月同比减少。蔡汉廷说，服饰与鞋类、百货商店和休闲产品等类别的可支配支出同比下跌趋势延续到5月。这或许是因为消费者保持谨慎，以及在新元强劲情况下，国人转移到海外消费，以获得更高价值。

大华银行副经济师许俊杰说，由于中国游客更偏向国内旅游，我国入境游客数量恢复到2019年疫情前水平充满挑战，而新加坡作为旅游目的地的竞争力，可能受与区域亚细安经济体相比较高的价格水平拖累。

新加坡入境游客数量复苏乏力可能抑制零售业销售，强劲新元促使国人转向国外消费，进一步加剧这个情况。

下半年零售业销售势头有望改善

另一方面，5月份的餐饮服务销售同比增长2.9％，增幅高于4月份的0.1％；经季节性调整，则上扬2.1％。5月餐饮服务销售总额约为10亿元，网络零售约占23.9％，低于4月的24.1％。

蔡汉廷预计，第二季的零售业销售表现疲软。6月国人出境旅游料回升，主要因为是学校假期，同时新元相对于热门旅游目的地货币的汇率也较为优惠，这或许影响本地零售业的表现。

不过，蔡汉廷认为，本地零售业销售势头有望在下半年改善，主要受中国旅客在7月至8月暑假期间回到新加坡旅行、9月的新加坡F1大奖赛（Singapore Grand Prix），以及劳动力市场状况改善支撑。

许俊杰指出，今年财政预算案宣布的现金发放，比如8月发放的消费税补助券—现金补助（GSTV-Cash）和9月发放的生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment），也有助提振零售业销售。