不向合格承包商收取保证金 陆交局九个月来豁免逾800万元保证金

陆路交通管理局去年底开始不向合格承包商收取保证金，过去九个月共豁免超过800万元保证金，减轻企业现金流负担。

这是交通部正在进行的一系列检讨规则和简化流程的措施之一，为企业带来便利。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期五（7月5日）在年度企业家奖（EYA）颁奖典礼上说，企业需要一个亲商的环境才能蓬勃发展，创建商业友好环境的重点之一是减少繁文缛节，减少合规负担并降低监管成本。

他指出，交通部及相关部门正在进行的三项主要措施，包括取消承包商保证金、免除短期用途的电动车充电桩注册费，以及简化空运托运商的货物追踪器审批流程。

徐芳达说，此前，为了防范违约风险，陆交局要求道路基础设施项目的承包商在工程开始前提交保证金。陆交局去年对此进行审查后，对正在进行陆交局其他建设项目的承包商取消了保证金要求，因为它们的违约风险很低。

将免除短期用途电动车充电桩注册费

另一项亲商措施涉及电动汽车充电桩费用。陆交局将免除使用期少于两个月的充电桩注册费用，使每个充电桩节省最多600元。这一豁免决定，将在今年9月相关立法修正案通过后正式实施。

徐芳达也对当晚的获奖企业家表达了祝贺，肯定了他们在提升业务、创新产品和服务，以及开拓新市场方面的努力。

“成就企业家”和“新兴企业家”两个类别的总冠军，分别由人力资源公司Inter Island Manpower的董事总经理汤永兴（译音，Thong Yong Hin）和软件提供商Octopus8的总裁栾兆余获得。栾兆余还获得“新兴企业家”类别下的社会贡献奖。

另外，JR Life Sciences董事总经理王全益和家乐集团（Joyre Group）创办人兼董事长杨蓉，分别获得“成就企业家”类别下的社会贡献和商业策略奖。

世凯联车业集团（Skylink Group Holding）总裁沈文德和Luce Maintenance集团的董事张逸韬，分别获得“新兴企业家”类别下的商业策略与革新和科技奖。

年度企业家奖由新加坡中小企业商会（ASME）与新加坡扶轮社（Rotary Club of Singapore）联办，已进入第34个年头，旨在表彰本地企业家的成就，激励企业家取得成功。