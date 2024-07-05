新加坡股市第二季 东南亚第二活跃

新加坡证券市场在2024年4月至6月的季度，是东南亚第二活跃的市场。不过，在6月份，新加坡证券市场的日均交易额同比下跌7％。

新加坡交易所（SGX）星期五（7月5日）发布6月份市场统计报告时指出，在2024年4月至6月的季度，新加坡成为东南亚第二活跃的市场，与此同时，新加坡海峡时报指数上扬3.4％至3332.8点，加上股息再投资的总回报率达到9％。新加坡的现金股票市场，在这一季表现优于大多数区域市场。

统计报告的数据显示，在这一季度，新交所证券市场日均交易额（SDAV）升至12亿元，环比增加7％；不过，新交所证券市场日均交易量环比下跌6％至14亿4200万股。

另外，在6月份，新加坡证券市场日均交易额和日均交易量分别同比跌7％和15％，达到11亿零800万元和12亿4200万股。

而在2023年7月至2024年6月的财年（2024财年），新交所证券市场日均交易额和交易量分别跌4％和2％，达到10亿5900万元和13亿7100万股。

6月份衍生产品日均交易量 同比增13％

外汇和衍生产品方面，新交所文告说，全球市场参与者继续将新交所集团作为首选的风险管理场所，外汇和商品衍生品在6月份交易活跃。

统计报告数据显示，6月份衍生产品交易量同比增加5％至2240万份合同，衍生产品日均交易量（DAV）同比增加13％至120万份合同。2024财年，衍生产品交易量和DAV均同比增加8％。

新交所指出，6月份外汇期货交易量同比增加35％至450万份合同，原因是市场参与者在降息预期转变的情况下进行对冲，使2024财年交易量同比增加34％。

另外，全球交易量最大的10大上市期货中的两个——新交所美元／离岸人民币（ USD/CNH）外汇期货和新交所印度卢比／美元（INR/USD）外汇期货，分别在6月13日和6月25日创下了单日未平仓合约记录，分别为21万9005手（lot）和29万7086手。