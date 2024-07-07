承担正确风险能改善投资结果

自从利率超过4%以来，“现金为王”一直是市场的口头禅。在持续的高利率环境中，这种观点依旧盛行。

然而，如果我们更仔细地审视历史记录，我们会发现这只是一个正常的利率周期。当通货膨胀下降时，增长会放缓，利率也会随之下降。但我们还是应该为未来情景做好准备。

留意资讯非常有帮助，不单是市场数据，关注投资者行为和观点的研究及调查报告，也可作为短期和长期趋势的重要指引。

根据智安投（Endowus）发布的2024年高净值人士投资情绪洞察报告，投资者似乎已经意识到自己的投资回报仅略高于通胀率，并且不能有效地帮助他们增加财富，这让他们感到不满。

值得一提的是，在新加坡接受调查的高净值人士中，有超过42%的受访者计划增加对私人市场策略和对冲基金的配置，来建更立多元化投资组合。这类资产与公开市场的相关性较低，长期来看可能提供更好的风险调整后的回报。

更重要的是，对替代资产类别和私人市场的需求增长，让人想到与风险和回报直接相关的核心投资原则。

风险常常让人联想到最大回撤指标，也就是衡量投资组合或资产在选定时间段内从峰值跌至谷底的最大损失百分比，专注用于评估投资的下行风险。

因此，我们应该主要关注个人损失方面的限度，无论是个人还是财务因素，风险承受能力都在很大程度上取决于我们能够容忍的最大损失金额。

相比之下，波动性是一种可以根据个人偏好进行测量的可观察市场现象。就比如一个摆动的钟摆是靠重力势能和动能相互转化来摆动的，它的重点在于价格波动的强度，而不论方向如何。

高波动意味证券的价格在短时间内可能会发生剧烈变化，这反映在回报标准差等统计指标中。

波动和风险概念相关 但并非完全相同

许多人将波动和风险混为一谈。这两个概念密切相关，但并非完全相同。投资者还误以为某种资产类别的风险在短期和长期内保持不变，但历史表明情况并非如此。

股神巴菲特（Warren Buffett）非常清楚地区分了这两个概念，并解释了为什么持有类似现金的定期存款实际上是一种更高风险的投资。

他说：“股票价格的波动总是会比现金等价物的高得多。但是，从长期来看，货币计价的投资品的风险，远比仅收取象征性费率和佣金的多元化股票组合更高。这样的知识通常不能在商学院获得，在那里波动性几乎肯定会被用作衡量风险的指标。虽然这样的学术假设使教学变得容易，但它错得离谱：波动性远不是风险的同义词。”

他的观点根植于这样一种信念：虽然股市在短期内可能不可预测，但长期以来，它始终保持增长，反映了整体经济的增长和扩展。

因此，对于那些愿意在市场的起伏中持有投资的投资者来说，股票提供了一个宝贵的机会，通过长期收益的复利效应来积累财富，这是储蓄和存款无法提供的。

那些将价格波动性看做风险，并因其波动而感到恐惧的投资者，可能会发现自己参与了有害的行为和本质上高风险的行动。对波动性的过度恐惧，被误认为是风险，可能会产生逆向、冲动且真正具有风险的决策。

这些行为包括可能为了保护投资组合免受价格波动的影响，投资者会在过多的资产或行业中进行过度分散的投资，从而稀释高收益投资的潜在回报，并使投资组合里拥有表现平庸的资产。

有些投资者还可能选择转向低波动性但回报较低的投资。虽然这可能在短期内减少波动性，但从长期来看，这样做会增加通货膨胀超过回报率的风险，从而侵蚀现金的购买力。

这种资产可能会减弱投资组合中的波动性，但它们也会增加无法实现长期财务目标的风险。

当在短期内有资金的需求时，例如购买房屋，波动性仍然是相关的因素。但随着投资时间的延长，波动性的影响降低时，风险才是我们必须担心的。

了解自己对风险的承受能力至关重要。最大回撤指标可以提供有关市场衰退时潜在损失的见解。

中国股市的上涨就是一个很好的例子。中国股市经历了相当大的波动；在过去的23年里，它曾三次经历了40%的大幅回撤。

过去市场下跌的深度非常具有启示，但市场或资产在历史低点徘徊的时间同样重要，这实际上指明了投资者可能需要忍受亏损的时间。

归根结底，回报的吸引力与回撤的可能性之间存在权衡。投资者需要找到自己所能承受的最大风险、投资期限和财务目标的平衡。这不仅适用于单一国家的股票，也适用于传统和替代资产类别。

智安投的报告也发现，显然新加坡拥有高净值的人愿意承担更大的风险，以实现资本增值和最大化回报。对冲基金和私人市场策略越来越被视为满足这种风险偏好的工具。

事实上，私人市场投资还存在其他风险，例如不流动性风险，它使投资者能够随着时间推移获得更高的风险溢价或回报。对冲基金通常通过使用财务杠杆或金融衍生品承担更多风险，即使它们的目标是降低回报的波动性。

市场波动无法避免 应了解个人风险承受能力

因此，关于投资者愿意或能够承担多少风险，存在更广泛的讨论。这涉及到对于多少风险是可接受的理解，以及根据自己的投资目标应该承担何种风险。

为了孩子的教育储蓄而承担的可接受风险，与为退休基金而承担的风险有着极大的差别。

这种战略性的方法确保了资产配置不仅是量身定制的，而且也反映了个人更广泛的财务抱负。

关键是市场波动是无法避免的。我们应该关注那些我们能控制的因素：了解自己的风险承受能力，理解应该承担的正确风险，选择与其一致的正确投资产品，并通过降低费用来改善投资结果。

（作者李真是智安投董事长兼首席投资总监）