德勤：东南亚上半年IPO集资额跌59%

受地缘政治因素和高利率环境的影响，东南亚上半年的首次售股计划（IPO）集资额下跌59%至约14亿美元（约19亿新元）。

根据德勤（Deloitte）星期四（7月4日）发布的一份报告，东南亚上半年IPO数量减少21%至67宗。这期间，仅医疗保健服务业者Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings（简称SAM控股）一家公司在新加坡交易所上市，筹集2000万美元。

尽管如此，上半年共有五家总部位于新加坡的公司在美国上市，最新的一家为5月在纳斯达克上市的特海国际控股有限公司（Super Hi International Holding Ltd）。其他在美国上市的新加坡公司包括拼车应用公司Ryde和医疗科技业者Mobile-health Network Solutions。

报告显示，这些在海外上市的本地公司在IPO后表现不理想，股价平均呈下降趋势。这种下降，加上在海外上市所需的高合规成本，突显了这些公司在动荡的经济环境中保持投资者信心和市值方面所面临的挑战。

未来数年料有人工智能IPO浪潮

德勤东南亚会计服务与财务报告鉴证领导合伙人郑惠玲指出，尽管东南亚增长前景乐观，且海外直接投资（foreign direct investment）正在增加，长期地缘政治不稳定和高利率环境是影响市场状况和投资者情绪的重要因素，导致今年上半年IPO市场平淡。

然而，郑惠玲说，市场对今年以后的情况改善持谨慎乐观态度。随着投资者和IPO候选公司适应高利率和流动性减少的新常态，他们正变得更加善于应对地缘政治紧张局势和全球经济环境的复杂性。

展望未来，利率的潜在下降可能会刺激地区房地产投资信托（REIT）上市活动的回归。此外，许多人工智能（AI）及人工智能相关公司仍处于早期阶段，且在私人领域。郑惠玲预计，未来几年将有一波显著的人工智能IPO浪潮，利用IPO资本市场，为市场带来创新和新机遇。

安永：亚太地区上半年IPO集资额跌73%

根据安永（EY）6月27日发布的2024年第二季全球IPO趋势报告，亚太地区今年上半年IPO集资额同比下跌73%至104亿美元，数量下降43%至216宗。这与美洲以及欧洲、中东、印度和非洲（EMEIA）IPO市场的强劲表现形成鲜明对比。

上半年，美洲地区的IPO集资额和数量分别上升67%和12%，达到178亿美元和86宗。EMEIA地区的IPO集资额和数量则分别增加89%和46%，达到240亿美元和249宗。这主要是因为这两个地区股市表现良好、IPO估值水平得到改善，以及投资者对于新发行的踊跃态度。其中，EMEIA地区更是达到自2008年全球金融危机以来，占全球IPO数量的最高份额，达45%。

另一方面，曾经辉煌的亚太地区由于地缘政治紧张局势、选举、经济放缓、利率上升，以及市场流动性枯竭等多重不利因素，导致市场情绪受挫。