购房者在观望 水岸华庭开盘首周末仅售约23%单位

裕廊湖区（Jurong Lake District）私宅项目水岸华庭（SORA）首个周末开盘，共售出约23.2%单位。

发展商新海逸（SingHaiyi）星期天（7月7日）发布文告指出，项目在周末开盘共售出超过100个单位。项目在周末推出320个单位，平均售价为每平方英尺2160元。超过80%的单卧房加书房单位在开盘后售出，其余大部分售出的是二卧房和二卧房加书房单位。

水岸华庭是由新海逸和TK 189 Development联合发展的99年地契项目，共有440个单位，预计在2028年竣工。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣接受《联合早报》访问时指出，水岸华庭有至少三个主要有利因素本应促进其销售。然而，一些购房者采取了“观望”策略，并不急于购买。

首先，它位于湖畔花园（Lakeside Garden）旁，可以看到裕廊湖。居民可以享受附近的绿化和休闲场所。一些高层住房单位甚至可能享有湖景。

然而，沿着园景路（Yuan Ching Road）的非有地建筑，包括政府组屋，也有不少能够看到裕廊湖。这会削弱水岸华庭“湖景”特色的独特性。

其次，裕廊被誉为下一个中央商业区（CBD）。这是房地产代理推销裕廊地区房地产时引用的因素之一。然而，这对于该地区来说是一个长远的愿景。这项计划的未来经济效益尚不确定。许多公司，如银行和金融机构，仍然倾向于将办公室保留在原来的中央商业区。

在许多方面，裕廊正在与其他区域中心如淡滨尼、兀兰和巴耶利峇竞争，以吸引投资、发展，以及高薪工作。大约30年前，淡滨尼目标是成为新加坡第二个金融中心。它仍在朝这个目标努力。因此，裕廊能否成功成为第二个CBD尚无定论。

第三，裕廊地区对私宅的需求不依赖外国人。在过去12个月里，裕廊地区成交的私宅单位中，85%由新加坡人购买，14.4%由永久居民购买。外国买家只占地区私宅销售的0.6%。因此，对外国购房者征收的60%额外买方印花税（ABSD）预计不会影响裕廊地区的房地产需求。

然而，麦俊荣说，水岸华庭的平淡销售表现，显示一些买家并不急于购房。他们采取了“观望”策略，以观察是否有更好的交易出现。

“这可以解释为什么尽管水岸华庭有三个主要有利因素，在开盘首个周末的销售仍然平淡。”

项目首周末销售逾50%单位已成过去

麦俊荣强调，发展商可能需要接受一个事实：项目在首个周末售出超过50%单位的时代已经过去。如今，项目在开盘首周售出约20%至30%单位的情况更为常见。他指出，永泰控股（Wing Tai Holdings）去年8月推出嘉湖庭（The LakeGarden Residences）时，首周末也仅售出23.2%的单位。

嘉湖庭紧邻水岸华庭，是另一个正在建设的新项目，共306个单位，预计2027年竣工。

麦俊荣提到，在未来六个月内将有大约20个住宅项目准备推出，同时还有许多已经推出但尚未售罄的项目，因此购房者面对众多选择。此外，来自外国买家的竞争已大大减少。这使得房地产市场变成了一个买方市场。

因此，购房者也变得对价格更敏感。能够调整营销策略以适应这种新市场环境的发展商，应该能够在这个竞争日益激烈的房地产市场中表现良好。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明说，水岸华庭开盘首个周末卖出102个单位。大多数买家住在西部，其中多数人买房是为了自己居住。

除了水岸华庭，位于弗洛拉通道（Flora Drive）的私宅项目Kassia也在周末开放预览，并将从7月20日开始接受预订。这个项目由丰隆控股、城市发展和TID的合资公司Tripartite Developers开发，包括四座楼高八层的建筑，共有276个单位，单卧房价格从88万3000元起跳。