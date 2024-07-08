第二季住宅和商业地产大宗交易环比增41.2％

尽管今年上半年大宗房地产交易低迷，但第二季住宅和商业地产的投资活动有所回升。市场预计，下半年一旦开始降息，大宗房地产交易势头将进一步改善。

莱坊（Knight Frank）近日发布的一份报告显示，今年第二季，住宅和商业地产的大宗交易总额环比增长41.2％，同比增长63.3％，至64亿元。

其中，住宅大宗交易总额为42亿元，较上一季的21亿元增加一倍。商业地产大宗交易额环比增长21.1％至18亿元，这主要得益于大型商业建筑，如丰树安顺（Mapletree Anson）和德辉大厦（Delfi Orchard）的出售，这两个地产的交易价格分别为7亿7500万元和4亿3900万元。相比之下，工业领域的增长势头放缓，第二季的大宗交易额环比下降24.8％，同比下降67.2％，至3亿3000万元。

莱坊指出，高额的额外买家印花税（ABSD）令外国投资者和高净值家庭对住宅房地产的兴趣大减，店屋成为这些买家首选的资产类型，他们购买这些拥有历史的房地产以期实现资本增值。

第二季共有六个集售项目推出，比上一季多一个。但由于业主与发展商之间的要价有差距，以及外国人的额外买家印花税翻倍，增加了他们购买替代房产的成本，使得他们不愿出售。因此，在当前市场，住宅项目集售成功仍然极具挑战。

目前，许多投资者正蓄势以待，以便在利率下降和全球紧张局势缓解后启动收购。同时，也有越来越多的房地产集团和资产管理公司正扩大投资组合，在主要市场收购特定用途学生宿舍（PBSA）。相比起其他资产类型估值疲软，这一资产类别表现出较强的韧性。

莱坊预计，随着旅游业逐步恢复正常化，酒店和零售业显示出最大潜力，一旦利率出现下降迹象，预期会有交易达成。有地住宅买家的需求保持健康，位置良好的有地房屋重建地皮将继续受到精品发展商的追捧。若利率下降，买卖双方的预期差距缩小，今年下半年的大宗交易势头可能会有所改善，使得全年总额达到230亿到250亿元的预测范围内。