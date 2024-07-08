或因不满估值表现 SBF中心13名医疗套间业主起诉发展商

新加坡工商联合总会中心（SBF Center）的13名医疗套间业主，据传因对单位估值表现不满，起诉发展商Far East Opus（简称FEOpus），要求归还购买单位时支付的4273万元。

工商联合总会中心一名匿名业主透露，中心当初的销售条款中，列明医疗套间（medical suite）只能出租给医疗机构。“不过发展商没有咨询医疗从业者，中心也没跟任何医院有合作联系，少了其他私人医疗业者和医院的支援，这些医疗套间前景不太乐观。”

工商联合总会中心是位于罗敏申路的商用项目，由远东机构与远东乌节的合资公司FEOpus发展，于2016年落成。它楼高31层，包括199个分层地契办公单位和48个医疗套间。

该项目于2013年开始销售时，发展商曾表示，这些医疗套间能为周围的商界与居民提供更好的医疗服务，满足那一带的医疗服务需求。项目推出时，小型办公单位每平方英尺价格从3200元起跳，医疗套间尺价则从3800元起跳。

远东乌节（Far East Orchard）拥有FEOpus的20％实际股权。它6月21日在新加坡交易所发文告披露，13名工商联合总会中心单位业主向FEOpus发出诉讼，指它做出虚假陈述，要求公司撤销买卖协议，连本带利归还4273万元，或对此事造成的损失做出约1282万元的赔偿。

医疗套间成交量低

根据市区重建局网站资料，工商联合总会中心的医疗套间交易很少，最近一次是在2017年，一个1216平方英尺的医疗套间以450万元转售，尺价为3700元。

2019年，该中心有18个医疗套间推出市场供出售或租用，平均月租为每平方英尺7元，平均售价为每平方英尺4200元，售价可再议。据了解，它们均未成功售出。

另外，工商联合总会中心网站显示，它现有多达22个医疗套间可供出租。

匿名业主拥有中心的一个办公单位，她说，办公单位整体租金表现还不错，医疗套间则相对逊色。她相信，13名业主就是对单位迄今估值表现不满，认为被发展商误导了，而决定展开诉讼。

《联合早报》记者就此事联系了13名业主的代表律师加兹纳维（Mahmood Gaznavi），他受询时说：“基本上，各索赔人表示自己买到一个与陈述不符的单位。”

根据远东乌节文告，FEOpus咨询律师后认为，索赔要求已丧失时效，将反驳请求。

这起诉讼案将于7月18日展开闭门案件会议。