安永：96%新加坡挂牌公司披露气候相关信息

几乎所有新加坡上市公司（96%）都已开始气候相关披露工作，比去年的65%有所提高。

安永（Ernst & Young）星期一（7月8日）发布的调查报告得出结果，并指出已有346家新加坡上市公司在截至2023年年底的财政年进行气候披露，比去年的240家公司多44%。

两年前，新加坡交易所监管公司规定，所有本地挂牌的公司要在“遵守或解释”的基础上披露气候相关信息，并强制部分行业从2023和2024财年起开始披露。

这次调查涵盖362家于12月底结束财年、今年5月底之前发布可持续报告的公司，其中96%已开始准备气候披露报告工作，去年调查涵盖370家公司，相应比率是65%。

安永说，涵盖公司的数量变化，可能由于公司在该财年暂停发布报告、财政年度末发生变化，或公司要求将2023财年可持续发展报告的发布日期延长至2024年6月等原因。

2023财年开始须作出气候披露的行业——农业、食品和林业、能源和金融，几乎所有公司都作出某种形式的气候披露。即使是非强制披露的行业也有显著改善，这么做的公司，占比从2022财年的56%提高到93%。

安永审计部合伙人王明利说，健全的气候披露对投资者、客户和广泛的企业界至关重要，以便他们做出明智决定，为可持续发展未来做出贡献。“良好和透明的信息披露不仅有助于获得投资者信任，降低负责任企业的资本成本，还能让投资者识别那些为长期价值创造做好充分准备的企业。”

更多公司披露气候危与机

调查发现，今年有更多公司披露与气候相关的风险和机会。87%的公司在2023财年可持续报告中描述了有关风险和机遇，比去年的80%略有增加。2023财年起强制披露的公司中，超过95%这么做，高于2022财年的77%。

21%的公司已承诺实现温室气体净零排放，其中有32%已开始披露过渡计划。

研究还发现，更多公司为气候相关数据寻求外部审查，数量从2022财年的23家增至38家。

新交所监管公司今年3月，针对如何把国际可持续发展准则理事会（ISSB）标准，纳入可持续发展报告中的气候相关披露，展开市场公共咨询。

安永气候变化与可持续发展服务合伙人仁广指出，标准的一个核心原则是要求公司评估与气候相关风险，并制定和发布与战略一致的过渡计划。她说，一些公司只列举过渡计划，但还要包括与中期目标指标挂钩、有时限的行动实施计划，以及计划所需的资本配置。

报告向企业提出三个建议，加快气候报告进程。首先，把心态从遵守规定转变为战略考量。接着，通过内部各团队合作，建立对气候相关财务数据的信心。最后，完善气候相关数据的治理做法。