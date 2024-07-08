上半年上市公司回购股票额达7亿多元 接近去年全年回购额

罗美琪

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发布 / 2024年7月8日 5:48 PM
根据新交所提供的数据显示，单是6月份，上市公司回购股票额达2亿元，是2022年9月来的新高。公司回购股票的推动力包括员工购股权计划或为了长期的资本增值管理。（档案照片）
根据新交所提供的数据显示，单是6月份，上市公司回购股票额达2亿元，是2022年9月来的新高。公司回购股票的推动力包括员工购股权计划或为了长期的资本增值管理。（档案照片）

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今年上半年，将近70家在新加坡股票交易所上市的公司，一共从公开市场回购大约7亿1400万元的股票，比去年同期的3亿多元回购额增长一倍多，也几乎等于去年全年回购额。

受访分析师认为，在一般情况下，公司回购股票会增加股票的价值，是公司部署资金的一个上选。不过，股票回购也可能意味着公司缺乏具成效投资机遇。 

根据新交所提供的数据显示，单是6月份，上市公司回购股票额达2亿元，是2022年9月来的新高。公司回购股票的推动力包括员工购股权计划（share option schemes）或为了长期的资本增值管理。

马来亚银行新加坡证券销售交易主管黄国雄接受《联合早报》访问时说，今年上半年公司回购股票活动活跃，平均每周有至少24家公司回购自家股票。

黄国雄说：“各别公司回购的数量差距大，可以是每天交易量的1%，如大华银行，有时是交易量的全部，如环球投资（Global Investments Ltd）。”

不过他指出，股票回购也不完全是好事，有时是为了抵御恶意收购。此外，公司利用过剩现金支撑股价，而非通过直接支付股息给股东，因为派发股息牵涉到税务问题。

辉立证券研究高级投资分析师陈润雄则说：“股票回购有可能意味着公司缺乏有成效的投资或投资机遇，这就表示公司外部刺激的增长会是缓慢的。”

他提醒说，股票回购能提高一些财务比率，如每股盈利、本益比和股本回报率，让公司看起来更具投资吸引力，但并不反映公司业务表现或价值的基本面改变。

股票回购为股本架构提供更大灵活性

新交所的数据也显示，凯德投资（CapitaLand Investment）是今年上半年回购股票最多的公司，回购量达1亿零45万多股，平均回购价是2.73元。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）说，凯德投资在4月底至6月底的当前股票回购任务下，一共回购了1.36%的已发股票。

霍维说：“公司认为股票回购为股本架构提供更大的灵活性，以提高股本回报率。凯德投资也强调，只会在对公司有利的情况下才回购股票。”

黄国雄认为，凯德投资回购股票的举措肯定支撑了公司的股价，因为它在首季的收益持平，收费收入业务的增长被房地产投资表现下降抵消。

“今年迄今，凯德投资股价已经下跌了13%，股票回购为股价下滑提供了缓冲。”

华侨银行、城市发展与大华银行，是上半年在公开市场回购股票金额领先的海峡时报指数成份股。

翱兰集团（Olam Group）、扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）和益资源（First Resources）依次是回购额最高的非海指成份股，回购金额介于2091万元至2847万元。

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