上半年上市公司回购股票额达7亿多元 接近去年全年回购额

今年上半年，将近70家在新加坡股票交易所上市的公司，一共从公开市场回购大约7亿1400万元的股票，比去年同期的3亿多元回购额增长一倍多，也几乎等于去年全年回购额。

受访分析师认为，在一般情况下，公司回购股票会增加股票的价值，是公司部署资金的一个上选。不过，股票回购也可能意味着公司缺乏具成效投资机遇。

根据新交所提供的数据显示，单是6月份，上市公司回购股票额达2亿元，是2022年9月来的新高。公司回购股票的推动力包括员工购股权计划（share option schemes）或为了长期的资本增值管理。

马来亚银行新加坡证券销售交易主管黄国雄接受《联合早报》访问时说，今年上半年公司回购股票活动活跃，平均每周有至少24家公司回购自家股票。

黄国雄说：“各别公司回购的数量差距大，可以是每天交易量的1%，如大华银行，有时是交易量的全部，如环球投资（Global Investments Ltd）。”

不过他指出，股票回购也不完全是好事，有时是为了抵御恶意收购。此外，公司利用过剩现金支撑股价，而非通过直接支付股息给股东，因为派发股息牵涉到税务问题。

辉立证券研究高级投资分析师陈润雄则说：“股票回购有可能意味着公司缺乏有成效的投资或投资机遇，这就表示公司外部刺激的增长会是缓慢的。”

他提醒说，股票回购能提高一些财务比率，如每股盈利、本益比和股本回报率，让公司看起来更具投资吸引力，但并不反映公司业务表现或价值的基本面改变。

股票回购为股本架构提供更大灵活性

新交所的数据也显示，凯德投资（CapitaLand Investment）是今年上半年回购股票最多的公司，回购量达1亿零45万多股，平均回购价是2.73元。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）说，凯德投资在4月底至6月底的当前股票回购任务下，一共回购了1.36%的已发股票。

霍维说：“公司认为股票回购为股本架构提供更大的灵活性，以提高股本回报率。凯德投资也强调，只会在对公司有利的情况下才回购股票。”

黄国雄认为，凯德投资回购股票的举措肯定支撑了公司的股价，因为它在首季的收益持平，收费收入业务的增长被房地产投资表现下降抵消。

“今年迄今，凯德投资股价已经下跌了13%，股票回购为股价下滑提供了缓冲。”

华侨银行、城市发展与大华银行，是上半年在公开市场回购股票金额领先的海峡时报指数成份股。

翱兰集团（Olam Group）、扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）和益资源（First Resources）依次是回购额最高的非海指成份股，回购金额介于2091万元至2847万元。