大涨后技术性回调 海指下滑6.34点

海指上周大涨后，本周第一个交易日出现技术性回调。新加坡海峡时报指数星期一（7月8日）下滑6.34点或0.19%，闭市报3404.47点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》采访时说，新加坡股市因上周大涨已处于超买状态，本周出现技术性回调，估计这会持续一段时间。不过，市场情绪仍然乐观，许多基本面较好但还未上涨的股票，有望补涨。

他还说，美国最新经济数据进一步推动市场对美国联邦储备局降息的预期。这可能也会让本地银行股在短期承压，但电子股等利率敏感板块可能会受益。

马来亚银行证券分析师薛泽铭说，短期内很难预测海指是否还能创新高，但在美联储宣布降息后，这种可能较大。

他也认为，中东危机仍未消散，这将继续影响投资者的情绪和能源价格。此外，美国大选也是市场关注的重点。

亚太其他主要股市跌多涨少。深圳和香港分别下跌1.88%和1.65%，跌幅较大；上海和悉尼也各下跌0.93%和0.76%；首尔、东京和吉隆坡的跌幅介于0.06%至0.35%；台湾则逆势上涨1.37%。

本地股市跌多升少

新加坡股市全场成交量9亿7452万股，总成交额9亿5185万元。上升股267只，下跌股307只。

成份股方面，14只下跌，七只上涨，九只持平。

跌幅最大的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别滑落1.56％和1.18％，收报1.26元和0.835元。

涨幅最大的是创业公司（Venture）和新翔集团（SATS），前者起3.89％，收报14.69元；后者起1.02％，收报2.98元。

个股消息方面，翱兰集团（Olam Group）子公司翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）获得首笔10亿7500万美元（约14亿5060万新元）的美元和人民币双货币贷款。贷款将用于子公司的现有贷款再融资和公司支出。翱兰集团闭市报1.17元，涨3.54%。

豪利控股（Oxley Holdings）宣布，公司在7月8日全额赎回到期的1亿3300万元的票据，票据利息为6.9%。此外，公司还透露位于金边的香格里拉酒店将于年底开业，而位于吉隆坡市中心的Oxley Tower KLCC将于明年初竣工。公司闭市股价维持在7.9分。

康盛医疗集团（Thomson Medical Group）宣布，集团将把几个现有票据整合，发行总额2500万元，2028年到期，利息为5.5%的票据；以及总额2000万元，2027年到期，利息为5.25%的票据。集团股价闭市维持在5分。

惠誉评级（Fitch Ratings）已授予凯德印度信托（CapitaLand India Trust）首次长期发行人违约评级（IDR）评级“BBB-”，前景稳定。信托闭市股价维持在1元。

在我国上市的俄罗斯农业公司Don Agro International披露，已签订买卖协议，完成对俄罗斯四家子公司全部股权的出售。完成拟议出售后，公司将不再有任何经营业务，并成为凯利板规则所定义的现金公司（cash company）。公司股价暴涨31.69%，报0.187元。