赫比国际获1亿元注资 计划最快两年内在本地重新上市

赫比国际（Hi-P International）获得淡马锡（Temasek）旗下投资公司65 Equity Partners的1亿元注资。公司目标最快两年内在新加坡重新上市。

新加坡的先进制造公司赫比国际星期二（7月9日）发布文告说，公司获得这笔投资，以加速业务增长，和65 Equity Partners合作进行战略规划，发展公司领导人继任计划，并为之后的上市做准备。公司也会借助65 Equity Partners的人脉，加强董事会。

赫比国际执行主席姚晓东在接受《联合早报》采访时说，公司目前组织结构完善，财务健康透明。如果进展顺利，公司打算两年内重新在本地上市。公司也与65 Equity Partners达成协议，最迟六年内完成上市。

赫比国际曾在新加坡交易所上市18年，姚晓东持有的独资公司2020年提出自愿无条件全面收购献议，并于隔年私有化。此后，公司营收从2021年的16亿元增长到2024年的预计营收超过20亿元。在此期间，公司把业务扩大至菲律宾、马来西亚、越南和印度。

姚晓东说，公司在零件和整机制造方面均在行业具有较强竞争力。自公司1980年创建以来，一直从事注模和金属成型工具生产。公司团队从最初六个人，发展到目前的2万多人，并为全球多家巨头企业提供加工和制造服务。

赫比国际目前的客户包括亚马逊、苹果、戴森、特斯拉和宝洁（Procter & Gamble）等超过12家国际知名企业。

在公司接班人方面，84岁的姚晓东说：“长期来看，公司仍将通过内部提拔人才，短期还是会从市场中招聘合适人选。”

赫比国际已指定四家猎头公司物色未来领军人。除了经过姚晓东本人认同外，候选人还要通过包括65 Equity Partners在内的公司董事会考核。

谈到公司未来发展，姚晓东说，承包制造是产业链中永远不可缺失的一环。赫比国际除了扎根目前的机械领域外，还将借助自身专业优势，进入人工智能相关的元器件制造行业，相信这会为公司带来更大的发展。

65 Equity Partners于2021年成立，主要投资于本区域或国际市场发展的成熟企业。公司成立的目的是为企业提供包括增长资金、并购融资、股权重组、资产负债表优化等资本解决方案。

65 Equity Partners已任命林振富为其在赫比国际董事会的代表。他在科技行业有超过30年经验，曾就职惠普（Hewlett Packard），并担任升阳微系统（Sun Microsystems）董事总经理以及前锋科技（Frontline Technologies）首席执行官。他目前是新交所、新科工程（ST Engineering）和库力索法半导体公司（Kulicke & Soffa）的董事。