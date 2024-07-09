消息：金管局成立小组 以统一本地与外资银行审核客户资金来源流程

新加坡监管机构与银行合作，共同制定一套银行接受客户资金的统一标准，以进一步加强作为亚洲金融中心的反洗钱防范措施。

彭博社星期二（7月9日）引述知情者说，新加坡金融管理局在近几个星期，成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。这个小组将审查银行在为客户开设户头的过程中，如何进行检查并核实资金来源，以期在今年年底之前制定最佳操作方式。

知情者说，这个小组的讨论是私下进行的，因此不便透露姓名。

尽管在本地的银行已经必须遵守严格要求，但在银行之间，如何使用文件以获取证据来支持客户对资产来源的解释标准不一。新成立的小组每个月聚首约两次，负责理清现有流程，并规范作业方式。

这个小组的成立是继30亿洗钱案之后，我国在监督外国财富流入方面的最新一项努力。尽管一些银行提交了所谓的可以交易报告，提醒当局注意这些非法活动，仍有多家银行卷入为被定罪洗钱者开立户头并发放贷款的丑闻，因此提高了对银行执行流程的审查。

知情者指出，这个小组的工作不仅聚焦在财富业务，而是横跨银行业的所有领域。由于讨论仍处于开始阶段，细节或许会改变。

金管局发言人在回答彭博社的询问时说，金管局定期与金融机构就金融业关心的重要课题进行接触，并说“我们目前没有可以发布的消息”。