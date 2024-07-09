淡马锡可持续发展相关投资达440亿元

淡马锡强调，进行可持续发展投资时并不预期较低的回报，也不会完全排除高排放行业的投资机会。

淡马锡在可持续发展有关的投资已达到440亿元，占净投资组合的12％，成为淡马锡投资最多的结构趋势。它进行这类投资时并不预期较低的回报，也不会完全排除高排放行业的投资机会。

淡马锡星期二（7月9日）发布2024财年年报的同时，也首次发布可持续发展报告。淡马锡管理层指出，可持续发展战略有助加强投资组合的韧性。

它继续承诺到2030年时把投资组合的净碳排放量总和减少到2010年排放水平的一半，并且正在采取积极步骤逐步地扩展和改进可持续发展战略。

可持续发展投资 不预期较低回报

淡马锡国际首席投资官罗锡德（Rohit Sipahimalani）在发布会接受《联合早报》访问时指出，淡马锡并不分开透露可持续发展相关投资和其他投资的回报。他还说：“我们投资可持续发展领域的公司时，并不预期较低的回报。我们评估它们表现的方法，与评估其他投资一样，并且有同样的预期回报。

“长期来看，我们非常肯定可持续发展不必牺牲财务回报。”

他还表示，淡马锡不会完全排除高排放行业的投资机会。这类公司如果能够转型，会很有吸引力，例如胜科工业（Sembcorp）。

淡马锡国际环境、社会和治理投资管理部总裁兼可持续发展执行总经理朴炅娥于会上指出：“我们并没有明确排除石油、天然气和煤炭公司。我们不希望‘非黑即白’地排除它们。”

淡马锡投资组合中的440亿元，是投资与可持续生活趋势有关的公司，意即产品与服务旨在实现环境与社会目标的公司，以及将从可持续发展受惠的公司。

可持续生活趋势是淡马锡确认的四大结构趋势之一。近年来淡马锡在可持续生活趋势的投资增长迅速，2023财年这一趋势的投资还排在其他趋势（数码化进程、未来新消费以及更长寿命）之后，2024财年一跃成为最大的一块，主要因为把投资组合中的某些公司重新分类。这四大趋势的投资合共占2024财年3890亿元投资组合净值的39％。

报告指出，在与可持续生活趋势有关的投资当中，380亿元是投资在专注于可持续发展的公司，它们的产品和服务对淡马锡的长期远景——净零排放、自然向好和包容性增长，有正面的贡献。这类公司包括印度农业科技公司DeHaat、把废物再循环为碳纤维材料的法国企业Fairmat，以及用植物提取成份代替石化原材料产品的美国公司Solugen。

其余60亿元属于气候转型投资，投资在处于高碳排放行业但正转型的公司，在转型到对气候目标有正面贡献的产品和服务。它们包括胜科工业和供应减排技术的丹麦家族企业Topsoe。

淡马锡国际执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）在报告中说：“作为资产拥有者，我们的长期成功有赖于一个蓬勃兴旺并具有韧性的投资组合。因此，我们在可持续发展的努力不只是正确的事情，也是帮助我们实现长期可持续回报的关键，符合我们的章程。”

在截至2024年3月底的财年，淡马锡投资组合的碳排同比减少22％或600万公吨二氧化碳当量（tCO2e），为2100万公吨。它的2030年目标，是把投资组合的排放量减至1100万公吨。

85%碳排来自11家公司

报告显示，淡马锡投资组合的85％碳排来自11家公司。单是新航（SIA）、胜科工业、翱兰集团（Olam）、新加坡国际港务集团（PSA）和新科电信媒体（ST Telemedia）的碳排放量，合计已占投资组合总排放量的80％，而它们占投资组合净值的10％。

另外，淡马锡从今年4月开始，已把内部碳价调高30％至每吨二氧化碳当量65美元（88新元），之前为50美元。它预期到2030年时，把内部碳价上调到100美元。