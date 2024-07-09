上财年股东回报率达1.6% 淡马锡投资净值增70亿元达3890亿元

除了新加坡之外，美国依旧是淡马锡的主要投资目的地，其次是印度和欧洲。美洲的占比，10年来首次超过中国。

在美国和印度市场的带动下，淡马锡2024财年投资组合净值增加70亿元至3890亿元，10年期和20年期股东回报率持稳，一年期总回报率由负转正。

淡马锡星期二（7月9日）发布截至今年3月底的2024财年年报时指出，由于中国资本市场表现不佳，部分抵消了上财年的投资组合净值增长。

10年期和20年期滚动股东总回报率分别为6％和7％。20年期回报率不包括2004年，即沙斯（SARS）疫情后的经济复苏时期，回报率因而从前年的9％减至7％。

一年期股东总回报率为1.6％，较前年的负5.07％，有所回弹。

非上市资产 10年贡献逾1000亿元基金收益和股息

如果按市值计算（mark-to-market），投资组合净值为4200亿元，比前年增加90亿元，其中非上市资产带来310亿元价值提升。

淡马锡过去20年加大在非上市资产投资。截至今年3月底，非上市资产占投资组合52％，远高于2004年的20％。过去10年，非上市投资组合每年回报率达到9％，高于整体。同时期，非上市资产还贡献了超过1000亿元基金收益和股息。

淡马锡同时发布了首份可持续发展报告，与可持续发展有关的投资已达到440亿元，或占投资组合净值12％。淡马锡指出，这方面的发展有助加强投资组合的韧性。

淡马锡国际金融服务投资总裁陈肇敏在媒体发布会上指出，淡马锡的投资以股权为主，难以避免市场波动，近年来更是受到中国市场的影响。作为参考，MSCI中国指数过去三年下跌了46％。

淡马锡上财年投资了260亿元，脱售330亿元，净脱售70亿元。脱售的金额包括赎回新加坡航空公司（SIA）和兰亭能源（Pavilion Energy）的强制可转换债券和优先股，约100亿元。如果不包括这100亿元，净投资则为30亿元。

相较前年净投资40亿元，上财年的投资活动略为放缓。陈肇敏说：“美国联邦储备局的货币政策立场于去年最后一季转向，在那之前，我们都预期美国经济将衰退。我们也留意到，中国经济复苏步伐比预期缓慢。”

美洲投资组合占比 10年来首次超过中国

除了新加坡之外，美国依旧是淡马锡的主要投资目的地，其次是印度和欧洲。按基础资产划分，新加坡占整体投资组合27％，接着是美洲（22％）、中国（19％）、欧洲、中东与非洲（13％）。其中美洲的占比，10年来首次超过中国。

印度的占比于2004年只有1％，上财年增至7％。陈肇敏指出，淡马锡加大了在印度的投资力度。“我们在医疗保健和金融服务领域看到了更多机会，这些投资有助于加强长期回报的韧性。”

她也强调，淡马锡虽着重多元化，投资组合中有一半以上的公司，总部设在新加坡。

继续看好美印 审慎看待中国

谈到接下来的投资布局与展望，陈肇敏说，美国仍然是主要投资目的地，并将继续加大对印度的投资。至于中国，淡马锡审慎看待，会密切留意政府推出的各项政策。

淡马锡国际副首席执行长谢松辉接受《联合早报》专访时强调，中国投资组合公司的营运状况依然良好。

“它们的营收和盈利都有增长，即使是房地产公司也一样。我们的投资组合净值受中国市场影响，是因为投资者给予中国企业的估值下降，而非企业经营绩效不佳。”

谢松辉认为，中国股市被抛售的情况已经逐渐稳定下来，中国政府重申了支持经济增长的立场。他说：“过去的政策方向是解决供应端的问题，希望下一阶段能从需求面着手。”