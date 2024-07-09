星展集团总裁高博德：看好对亚洲长期投资

尽管地缘政治风险不断增大，中国经济仍面临困境，但星展集团仍坚持对亚洲的长期投资。

星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）星期二（7月9日）在路透社举办的NEXT论坛上表示，亚洲经济增长率为4%至5%，几乎是世界其他地区的两倍，长期投资亚洲是明智的。“尽管会有周期，会有噪音，这是市场的本质。”

高博德担任星展集团总裁已经15年，在此期间，星展主要聚焦在中国大陆、印度、印度尼西亚和台湾这四个大市场。在业务线方面，星展专注于发展财富业务，并尝试发展中小企业零售和交易服务业务。

他说：“因此，只要我们能进行符合战略的大市场中的业务线的并购，我们将始终寻找机会。”

不过，星展不追求大规模收购。“我们远离任何改变游戏规则的并购，原因是我们思考未来的战争——它是关于数码化和人工智能，关于改变文化和工作方式的。任何大规模的收购都太耗时、太混乱，会分散对未来战争的注意力。”

高博德说，星展已经做了一系列小规模收购，可以在12到18个月之内整合，并创造价值。同时，这也意味着这能够向股东回馈更多资本。

去年8月，星展完成收购花旗集团在台湾的消费金融业务，成为台湾资产规模最大的外资银行。

去年底，星展宣布将在中国深圳农村商业银行的持股从13％增至16.69％，主要从事中小企业零售业务。星展集团是该行的最大股东。

高博德表示，随着业务增长，深圳农村商业银行可能会有上市计划。他对大湾区非常乐观，并透露投资回报率非常不错。

他也提到，中国经济悲观因素还在继续，房地产危机仍未见底，还面临国际投资信心和国内消费信心不足的双重压力。

对于美国大选对经济和贸易的影响，他认为，尽管市场上有很多对特朗普执政的担忧，但特朗普更乐意达成交易，而不受意识形态驱使。“我认为在某种程度上这是有帮助的，因为中国人也喜欢达成交易。”

新加坡交易所总裁罗文才也参加了NEXT论坛的一场炉边谈话。被问及新交所是否会对加密货币上市持开放态度时，他说，目前没有这类计划，因为条件尚不成熟。

他也回应了进行首次售股计划（IPO）的公司少，且缺乏高价值科技公司的问题。他表示，新交所有健康的渠道来推动公司IPO。

他说：“第二上市是公司获得曝光的一种方式，一些公司已经在准备。我们将同时进行双重上市。”

早在2022年，新交所和纽交所已展开双重上市合作。罗文才透露，未来几个月会看到一两家公司双重上市。